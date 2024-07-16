Volkswagen вкладе в Rivian $5 млрд: навіщо VAG-у збиткова компанія

Volkswagen вкладе до $5 млрд в американського виробника електрокарів Rivian. Сторони об’єднають свої зусилля у створенні софту для електромобілів. Експерти вважають, що це допоможе VW вирішити давні проблеми з ПЗ, а Rivian – врятуватися від банкрутства.

Компанія Rivian і Volkswagen Group заявили про наміри створити спільне підприємство для розробки софту для транспортних засобів наступного покоління. Це напрацювання використовуватиметься на електромобілях обох компаній.

Угода вигідна обом сторонам, вважають на ринку, але для Rivian це не просто удача, а шанс врятуватися — інакше компанії, яка втрачає $40 тис. на виробництві кожного свого авто, загрожує швидке руйнування.

Скільки, коли

Німецький концерн Volkswagen вкладе $1 млрд у Rivian і планує додаткові інвестиції на суму до $4 млрд протягом кількох років. Разом загальна очікувана сума угоди складе $5 млрд. Перший мільярдний транш проведуть незабезпеченими облігаціями, що конвертуються, які конвертують у звичайні акції Rivian при дотриманні певних умов після отримання дозволів регулюючих органів до 1 грудня 2024 року.

Кілька місяців перед угодою компанії перевіряли сумісність своїх систем. Створення спільного підприємства заплановано на четвертий квартал 2024 року. Провідним фінансовим радником угоди буде американська фінансова компанія Lazard, а BDT & MSD Partners найнята як фінансовий радник Rivian.

Сторони планують, що наступні інвестиції у розмірі до $2 млрд у звичайні акції Rivian здійснять двома траншами $1 млрд кожен у 2025 і 2026 роках. Ціни будуть базуватися на певній щоденній вартості звичайних акцій Rivian перед кожною відповідною покупкою. Очікується, що інвестиції у розмірі $2 млрд, пов’язані зі спільним підприємством, будуть поділені між платежем під час створення СП та кредитом, відкритим у 2026 році.

Акції Rivian зросли приблизно на 50% у ході розширених торгів після цього оголошення та залишилися на вказаному рівні, що збільшило капіталізацію компанії на $6 млрд.

Похмурі перспективи

Домовитися про інвестиції стартапу вдалося в той момент, коли на ринку спостерігається уповільнення попиту на автомобілі на електротязі на тлі високих процентних ставок та скорочення обсягу коштів на руках споживачів. Додатковий тиск на сферу чинять авто з ДВС, які активно прагнуть поширити свій вплив і на сферу «електричок».

Конкуренція в цьому сегменті ринку стала настільки гострою, що Rivian стояла перед необхідністю додатково знизити ціни на свої авто, хоча кожен продаж вже приносив стартапу $40 тис. збитків. Попереду маячила перспектива спалити залишки готівки на рахунках компанії і вирушити за Fisker, який нещодавно подав на банкрутство.

Інвестиції від VW забезпечать Rivian фінансування, необхідне для розробки менш дорогих і менших за розміром позашляховиків R2, які мають з’явитися на початку 2026 року, а також запланованих кросоверів R3 . За його словами, партнерство дозволить Rivian скоротити операційні витрати за рахунок збільшення обсягів постачання комплектуючих. До них входять чіпи та інші компоненти.

Rivian R1S оснащений чотирма електродвигунами загальною потужністю до 835 кінських сил, має батарею на 135 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 480 км, і здатний буксирувати до 3500 кг.

Угода також допоможе Rivian, відомій своїми флагманськими позашляховиками R1S та пікапами R1T, збільшити грошовий потік. Компанія передасть СП ліцензію на свою інтелектуальну власність, і R2 стане першим автомобілем, що використовує загальне програмне забезпечення СП. За ними підуть автомобілі Volkswagen, включаючи бренди Audi, Porsche, Lamborghini та Bentley.

Зокрема, у Volkswagen заявили, що програмне забезпечення Rivian використовуватиметься на його позашляховиках Scout, які почнуть проводити в Південній Кароліні (відкриття фабрики заплановано на 2026 рік) і конкурувати з Rivian.

Проблеми автогіганта

Для Volkswagen угода означає можливість вирішити проблему з програмним забезпеченням для автомобілів. IT-підрозділ компанії — Cariad, заснований колишнім гендиректором VW Гербертом Дієсом, перевищив свій бюджетний ліміт і не досягнув цілей. Його провал став однією з причин виходу Дієса з компанії у 2022 році. Проблеми у підрозділі призвели до затримки роботи над важливими новими моделями автомобілів Porsche e-Macan та Audi Q6 e-tron. Раніше Volkswagen запустив нову архітектуру програмного забезпечення (вер. 1.2), але автомобілі, створені з використанням технології, з’являться на ринку тільки в 2028 році.

Незважаючи на провали, Cariad не закривається і, за словами представника корпорації, цьому підрозділу, як і раніше, буде відведено центральне місце у виробництві софту для моделей VW. Крім цього, ЗМІ з’ясували , що фахівці Cariad почали співпрацювати з колегами з Rivian набагато раніше, ніж сторони домовилися про інвестиції. У виданні TechCrunch зазначають, що з початку 2024 року 23 співробітники Rivian знайшли роботу у проблемному підрозділі VW. Серед них – керівники відділів розробки, кібербезпеки, віце-президенти та головні інженери. Керівник у Cariad теж новий – Пітер Бош, який раніше очолював виробничий відділ у Bentley та допомагав із запуском Porsche e-Macan.

На початку 2024 року у Volkswagen повідомили, що компанія не відступиться від планів із запуску 25 моделей електромобілів власних брендів у Північній Америці до 2030-го. навіть з огляду на уповільнення зростання в сегменті. Акції компанії просіли цього року приблизно на 3%.

Китайські угоди VW

Раніше Volkswagen розпочав аналогічну технологічну співпрацю з XPeng Motors («дочка» Guangzhou Xiaopeng Automotive Technology) у КНР. Китайський та німецький автовиробники сьогодні розробляють спільну платформу для автомобілів VW, які виготовлятимуться у Піднебесній з 2026 року у форматі «в Китаї, для Китаю».

Оскільки ринок збуту теж Китай, автовиробника не лякає, що на початку липня Євросоюз збільшив мита на ввезення китайських «електричок» до 37,6%. Але інші проекти компанії через це під ударом. Так, майже одночасно Німеччина заблокувала угоду з продажу китайської «дочки» VW із виробництва газотурбінних двигунів китайської урядової компанії. Німецькі чиновники побоюються, що двигуни можуть встановлювати на військову техніку.