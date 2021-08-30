Навіщо іграм на вашому смартфоні доступ до особистих даних

Додаток для обробки фотографій вимагає доступ до камери, програму для виклику таксі цікавить ваша геолокація. Цілком зрозуміло, коли надається доступ до даних, які необхідні для роботи програми. Але що, якщо завантажена з Play Market або App Store гра просить відкрити ваші контакти, дзвінки, електронну пошту? Розберемося, навіщо ж потрібен доступ до особистих даних додаткам ігрового сегменту.





Twitter, Fb та інші соціальні мережі щорічно блокують десятки ігор, які збирають особисті дані користувачів. А популярний додаток Pokemon Go деякий час вимагав повний доступ до профілю Google: пошти, документів, списку контактів.

Чим більше інформації про користувача у розробників, тим більше можна йому продати

За статистикою, лише 10% з топ-100 українського сегмента Google Play не діляться даними користувачів зі сторонніми майданчиками. У передачі інформації викриті ігри серії Castle Clash, Wild Tanks, «100 до 1», добірка головоломок 100 doors world of history. Рекордсменом стали «Нарди», що розсилають дані одночасно по 22 зашифрованих каналах і одному відкритому. Не займаються «шпигунської» діяльністю «Танчики 1990» та гра «Логіка і дедукція».

Навіщо розробникам ці дані?

В першу чергу, інформація потрібна маркетологам. Потрібно вивчити гравців, щоб створити, наприклад, особливі події для гри, які дозволять залучити аудиторію, допоможуть витратити їй більше грошей в грі. Крім того, важливо, щоб гравці запрошували в гру своїх друзів. Користувачам надсилають персоналізовані оповіщення, створюють для них персональні акції в ігровому магазині і т.д.

На щастя, користувач сам вирішує, чи відкривати іграм доступ до тих чи інших можливостей. Перерахуємо дозволи, які давати не можна:

Дозвіл на читання і відправлення повідомлень. Дозвіл виводити картинки поверх додатків. Дозвіл на встановлення додатків. Доступ до додатків адміністратора пристрою. Доступ до спеціальних можливостей.

Всі ці дозволи потенційно небезпечні, оскільки дають можливість третім особам отримати повний контроль над вашим смартфоном. Також постарайтеся не логінитися в іграх через соцмережі – створюйте окремий акаунт.

Якщо квест або шутер при встановленні вимагають занадто багато прав, є привід задуматися. В не найгіршому випадку ви піддастеся рекламній атаці і будете довго вичищати зі смартфона партнерські сервіси розробника.