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Чому всі космічні тіла та об’єкти у Всесвіті прагнуть до набуття круглої форми

27.06.2022
1 хвилина на прочитання

Хоча залишаються ті, хто вірить у плоску Землю, але наука вже переконалася, що переважна більшість небесних тіл має кулясту форму.

Звичайно, деяка різноманітність та варіативність зустрічаються. Але в основі форми астероїдів, зірок, планет лежить сфера.

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Чому небесні тіла кулясті? Від чого залежить варіативність їхніх форм?

Дрібні варіації

Вигляд небесних тіл може бути дуже оригінальним. Нещодавно астрономи знайшли і описали астероїди у вигляді пельменя та сніговика.

Та й поверхня планет не гладка – гори та западини можуть суттєво відрізнятися за відстанню від центру небесного тіла. Але в основі все одно куля.

Помічена особливість – у невеликих астероїдів та уламків може бути досить неправильна форма. Великі об’єкти прагнуть ідеальної кулі.

Також на форму впливають властивості речовин, у тому числі з яких складаються об’єкти.

Пластична ідеальність

Перша закономірність пояснюється тим, що причиною кулястої форми є гравітація. Що більша маса небесного тіла, то вища сила тяжіння. У результаті на всі точки на поверхні планети впливає однакова сила тяжкості. Тому вони поступово розташовуються на однаковій відстані від центру планети. Якщо маса не така велика – можливі суттєві перепади. У важких об’єктів форма прагне ідеальної кулі. Тому на Марсі з низькою у порівнянні з Землею силою тяжіння гори можуть досягати 20 км у висоту.

Але при цьому необхідно враховувати твердість речовин. Поверхня, наприклад, Землі переважно тверда, тому зустрічаються високі гори та западини.

А газоподібні зірки та планети з пластичних речовин прагнуть ідеальної кулі.

Чорні діри також сферичні. Структура зіркових систем та галактик куляста.

Гравітація та пластичність речовини – два фактори, які в сукупності визначають форму небесних тіл. Але перша відіграє важливішу роль. Тому при всій різноманітності форм в основі вигляду небесних тіл лежить сфера.

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27.06.2022
1 хвилина на прочитання
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