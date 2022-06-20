Чим відрізняються накопичувачі SSD і HDD

SSD-накопичувачі встигли стати чудовою альтернативою класичним HDD. Але ці пристрої дуже відрізняються один від одного. У чому різниця, і який накопичувач вибрати, розберемося разом.





Що краще купити – жорсткий диск чи твердотільний накопичувач? Для правильної відповіді на це питання важливо знати всі переваги та недоліки кожного рішення та визначитися з цілями, для яких ви купуєте накопичувач.

HDD та SSD: різні принципи роботи

Принцип роботи HDD та SSD кардинально відрізняється. Класичні HDD складаються з одного або декількох магнітних дисків і головок, що зчитують. Під час роботи магнітні диски обертаються. Головка, що зчитує, закріплена на важелі, вона переміщається над поверхнею диска і розпізнає збережені дані.

SSD, навпаки, складається з великої кількості окремих чіпів Flash-пам’яті, які вбудовані в диск за тим самим принципом, що і в USB-флешках. Це означає, що в SSD немає механічних частин, що рухаються.

Переваги SSD

Ось уже багато років продажі SSD-накопичувачів стають все вищими. Це відбувається не на порожньому місці. У твердотільних накопичувачів дійсно є чимало переваг, які роблять їх надзвичайно привабливими:

У SSD немає механічних елементів, що робить їх міцнішим за HDD. Такі пристрої в більшості випадків можуть без проблем пережити навіть падіння, в той час як з HDD падіння, швидше за все, призведе до дефектів конструкції та втрати даних.

Через відсутність механічних елементів SSD практично не шумлять. HDD, навпаки, під час роботи постійно видає якісь звуки. Особливо цей шум привертає увагу у ноутбуках і ПК з тонким корпусом.

Найважливіша перевага SSD у тому, що вони працюють значно швидше за класичні жорсткі диски. Завдяки цьому ПК і ноутбуки з SSD запускаються приблизно вдвічі швидше, ніж з HDD, а файли та програми відкриваються до чотирьох разів швидше. Наприклад, у твердотільного накопичувача від Kingston швидкість читання до 7000 Мбайт/с. HDD такі швидкості навіть не снилися.

Зрештою, SSD легше, ніж HDD, і споживають значно менше енергії. Це робить їх особливо цікавими для застосування в мобільних пристроях, тому що збільшує тривалість їхнього часу автономної роботи.

Переваги HDD

Але стверджувати, що SSD у всьому перевершують HDD, теж неможна. У твердотільних накопичувачів є чимало недоліків, через які жорсткі диски ще довго залишатимуться актуальними:

HDD все ще набагато дешевше за SSD. Проте ви можете заощадити і при покупці твердотільного накопичувача.

Класичні жорсткі диски пропонують набагато більше місця для зберігання даних. Тут можливі обсяги і 10, і 20 Тбайт, у той час як SSD здебільшого поки що обмежуються 8 Тбайт.

При втраті даних на HDD зазвичай залишається якась надія на їх порятунок. Часто її можна відновити за допомогою спеціальних утиліт або прямого читання даних. Коли йдеться про SSD, дані врятувати майже неможливо.

SSD не надто підходять для зберігання інформації поза системним блоком або ноутбуком. Річ у тім, що за відсутності живлення записана на них інформація через пару років буде втрачена, а в деяких випадках це може статися і через тиждень.

Висновки

Твердотільні накопичувачі та жорсткі диски кардинально відрізняються один від одного своїм принципом роботи. У кожного з них є свої переваги та недоліки, і вибір того чи іншого рішення безпосередньо залежить від цілей, які ви переслідуєте. Якщо ж ви хочете отримати переваги і SSD, і HDD в одному накопичувачі, то, можливо, найкращим рішенням стане покупка гібридного жорсткого диска (SSHD).

SSHD є звичайним жорстким диском з розпаяною на ньому швидкою флеш-пам’яттю. Вона призначена для кешування даних, що найбільш часто використовуються, і дозволяє помітно прискорити завантаження операційної системи та інших програм. При цьому вартість такого гібридного накопичувача не набагато перевищує стандартний HDD. За таким же принципом, до речі, можна заощадити, купивши невеликий SSD на 250-500 Гб для операційної системи та програм та ємний HDD, на якому можна зберігати фотографії, відео, фільми та інші дані.