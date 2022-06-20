Telegram з’їв всю пам’ять: прості способи чистити сховище пристрою без втрати надважливої інформації

Пам’ять смартфона можуть забивати навіть ті програми, які власне мають невеликий розмір. До цього списку можна віднести численні месенджери, які зберігають у внутрішню пам’ять пристрою всі переглянуті фотографії, відео та інші файли.





Якщо ви не завантажували мобільні ігри та «важкі програми» на телефон, але вільне місце різко почало зменшуватися, варто попіклуватись про накопичувач. Спершу перевірити файли у внутрішній пам’яті. Для цього можна використовувати диспетчер файлів – вбудована програма є на будь-якому смартфоні.

У розділі «Пам’ять телефону» відфільтруйте папки за розміром. Найбільшою може виявитись папка «Telegram». Навіть якщо через нього нічого не завантажувати, розмір папки може сягати навіть 7 ГБ. Як з’ясувалося, будь-які переглянуті фотографії, відео на каналах та в особистих чатах Telegram автоматично зберігаються у пам’яті телефону. Цю функцію теж можна вимкнути.

Очистити папку Telegram можна тут же у диспетчері файлів. Але спочатку її потрібно знайти, тому що не на всіх телефонах є функція фільтру за розміром. Найпростіше вбити назву папки англійською в рядок пошуку.

У результатах з’явиться кілька папок:

Telegram Images – сюди зберігаються всі фотографії та зображення.

Telegram Video – переглянуті відео, тому ця папка займає найбільше місця.

Telegram Audio — пісні, аудіофайли та всі голосові повідомлення, які ви прослуховували у чатах або на каналах.

Telegram Documents – документи, завантажені стікери та інші файли.

Всі ці папки можна очистити, якщо файли не потрібні. Але бажано не видаляти самі папки, а заходити в них, виділяти вміст та видаляти саме його.

Тепер про те, як заборонити Telegram самому завантажувати файли та забивати пам’ять телефону. Для цього потрібно відкрити сам месенджер та виконати такі кроки:

Натиснути на три смужки у кутку екрана.

Вибрати «Налаштування».

Відкрити розділ «Дані та пам’ять».

Прибрати всі три повзунки у розділі «Автозавантаження медіа» – через мобільну мережу, Wi-Fi та в роумінгу.

Якщо потрібно, щоб зберігалися лише певні файли, це можна налаштувати. Наприклад, якщо хочете завантажувати лише фотографії, то потрібно натиснути на тип скачування (через мобільну мережу або Wi-Fi), залишити активний повзунок поруч із «Фото», а решту деактивувати.

Тут же в розділі «Використання пам’яті» можна вказати, скільки файли мають зберігатися на телефоні, якщо не хочете вимкнути автозбереження.

Далі є розділ «Пам’ять пристрою», де показано наочний графік пам’яті, що займає Telegram. Це тимчасові файли та кеш, які практично не впливають на роботу месенджера, тому їх можна очистити.

Видалити завантажені файли можна і через налаштування. Для цього в розділі «Використання пам’яті» потрібно натиснути «Очистити кеш Telegram», поставити галочки навпроти того, що вам не потрібно, і внизу вибрати «Очистити кеш».