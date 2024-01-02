Турбо-режим на смартфоні: як прискорити гаджет за пару кліків

На смартфонах є вбудовані способи прискорити телефон і підвищити його продуктивність. Розповімо, що таке режим високої продуктивності і навіщо він потрібен.

Що таке режим високої продуктивності?

На смартфонах є можливість вручну налаштувати тип роботи телефону і те, наскільки сильно він буде витрачати свої ресурси. Наприклад, режим енергозбереження дає змогу заощадити рівень заряду батареї, але й сам телефон почне працювати не на повну потужність.

Режим високої продуктивності – це зворотний режим, який навпаки, задіює всі можливі ресурси смартфона для підвищення продуктивності. Наразі він доступний на нових моделях смартфонів Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei, Honor, OnePlus і деяких інших. Найчастіше виробники впроваджують режим високої продуктивності в ігрові смартфони, щоб збільшувати їхню потужність під час ігрових сесій.

Як працює режим високої продуктивності?

Виробники неохоче розголошують принципи роботи режиму, що підвищує потужність смартфона. На даний момент відомо, що при включеному режимі працювати починають тільки високопродуктивні ядра з максимальною тактовою частотою. Крім того, під час активації режиму смартфон закриває всі фонові процеси, щоб сфокусувати ресурси пристрою тільки на обраному завданні, наприклад, мобільній грі або “важкому” додатку.

Важливо й те, що навіть з режимом високої продуктивності у смартфона є свої межі. “Розганяти” центральний і графічний процесор без перерв, доки активний режим, виробники не можуть: великий ризик перегріву смартфона та інших проблем із пристроєм. Тому підвищення продуктивності відбувається на короткі проміжки часу, після яких телефон повертається до нормальних показників.

Інша сторона режиму високої продуктивності – підвищення енергоспоживання. Оскільки смартфон працює на межі своїх можливостей, йому потрібно більше заряду батареї. У деяких випадках пристрій розряджається на кілька годин швидше, в інших – різниця не така помітна. Однак другий випадок також має свій нюанс: якщо різниця між часом автономної роботи невелика, це означає, що телефон практично не змінює рівень своєї продуктивності.

Як увімкнути режим високої продуктивності на Android?

Режим високої продуктивності розташовується в розділі “Батарея” (“Акумулятор”) або “Живлення”. У ньому потрібно або поставити галочку навпроти потрібного пункту, або перетягнути повзунок на значення “Продуктивність” – він буде розташований у протилежному боці від значення “Енергозбереження”.

Чи потрібен режим підвищеної продуктивності?

Оскільки виробники не поширюються про точні принципи роботи цього режиму, то і результати його роботи офіційно не опубліковані. Однак багато хто вже встиг провести тести і порівняти, наскільки збільшується потужність смартфона при активованому режимі підвищеної продуктивності. Виявилося, що різниця при перевірці потужності через популярні бенчмарки виглядає наступним чином:

Під час роботи стандартних додатків (месенджерів, соціальних мереж, YouTube тощо) продуктивність процесора збільшується на вкрай мізерне значення – від 0,3 до 1%. Багато експертів навіть списують ці результати на просту похибку і роблять висновки, що режим не працює зовсім.

При запуску мобільних ігор результати більш значні, але все ж відносно скромні – від 2 до 15% збільшення потужності. При цьому на деяких смартфонах позитивний ефект від режиму високої продуктивності був короткостроковим: плавна робота мобільних ігор спостерігається перші 30-40 хвилин. Після цього ситуація і зовсім стає гіршою – з’являється просадка FPS. Експерти пояснюють це тим, що на частоту кадрів починає впливати автоматичний троттлінг процесора, який дає змогу уникнути перегріву смартфона.

Єдине, що режим робить напевно, – це закриває фонові процеси, які можуть витрачати ресурси і заважати роботі основного застосунку. Але і в цього є свої мінуси: функція закриває і системні процеси, які тут же відкриваються заново і витрачають ще більше заряду батареї.