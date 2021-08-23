Як легко дізнатися, хто брав ваш телефон в руки

Як дізнатися, хто брав ваш телефон? Розповідаємо, як захистити смартфон від сторонніх за допомогою простого і доступного всім додатка.





Залишаючи телефон без нагляду, чоловік може хвилюватися не тільки про його збереження. Проблема полягає і в тому, що сторонні можуть взяти смартфон і переглянути особисту інформацію користувача (листування, повідомлення, фотографії, завантажені додатки, історію браузера і т.д.).

Як убезпечити свій телефон і дізнатися, хто його чіпав і що там шукав? У цьому допоможе програма “Хто брав мій телефон?” (В оригіналі Who touched my phone? (WTMP)).

Хто чіпав мій телефон?

“Хто брав мій телефон?” (Скорочено WTMP) – безкоштовний додаток, який можна завантажити в Google Play. Завдання програми просте – вона відстежує дії з телефоном, коли власник включає захист і залишає пристрій заблокованим. Як тільки хтось сторонній візьме в руки телефон, додаток WTMP виконає цілий ряд функцій:

Зафіксує вдале розблокування або спробу розблокування телефону (якщо сторонній не зміг ввести правильний пароль). Почне відстежувати, які програми і файли відкриває небажаний користувач. Зробить фотографію за допомогою фронтальної камери, щоб користувач побачив того, хто взяв його телефон. Сформує звіт з усією доступною інформацією (часом “злому”, фотографією стороннього, списком використаних додатків).

Сам “зломщик” не впізнає, що його діяльність була записана додатком WTMP. Програма нічим себе не видає, крім напису “Захист включений” в рядку стану. При цьому і цю пізнавальну ознаку можна відключити.

Захист телефону за допомогою програми “Хто брав мій телефон?” включається за допомогою однієї кнопки в самому додатку, і починає працювати відразу після того, як власник заблокує телефон. Щоб відключити захист, потрібно натиснути на ту саму кнопку “Включення / Виключення”.

Скорочена назва WTMP дозволяє зробити цей додаток непомітним для сторонніх. При цьому якщо користувач хвилюється, що додаток можуть зайти випадково, на вхід в програму завжди можна встановити пароль.