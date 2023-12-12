3 небезпеки володіння портативним акумулятором Power Bank

У багатьох українців є портативний акумулятор Power Bank для зарядки гаджетів – і це нормально в наш час. Ми живемо в століття мобільності і не завжди встигаємо зарядити свої гаджети. Power Bank великої ємності – незамінний в далеку дорогу і подорожі, а портативний пристрій поміщається в будь-яку кишеню.

Сів смартфон? Підключили, зарядили. Але є кілька мінусів такого пристрою, якраз поговоримо про них.

Небезпека №1 – за гаджетом потрібно стежити

Дуже часто ми використовуємо “ноунейм” пристрої від сумнівних китайських постачальників – такі умови диктують нам сучасні реалії. Якщо пристрій відомого бренду буде надійно захищений від перезарядження, то недорогий Power Bank може не мати такого захисту. До чого це? До того, що за зарядкою самого акумулятора потрібно стежити.

Перезарядка акумулятора може не тільки погіршити його здатність накопичувати енергію, але й призвести до загоряння або навіть до вибуху пристрою. Не варто залишати Power Bank на зарядці без нагляду – періодично потрібно перевіряти, чи не нагрівається пристрій при підключенні до джерела живлення.

Також і під час під’єднання навантаження до пристрою варто періодично перевіряти, як нагрівається девайс, особливо якщо він потужний, а ви під’єднали одразу кілька споживачів. Низькоякісні пристрої можуть не мати захисту від перевантаження, що в підсумку може призвести до нагрівання і навіть пожежі.

Небезпека №2 – акумулятор може підвести вас

Будь-який портативний акумулятор має, як правило, 4 або більше світлодіодних індикаторів, які говорять про ступінь його заряду. Але не завжди контролер батареї правильно визначає заряд. У нас був такий випадок, коли ми були упевнені у тому, що Power Bank заряджений і здатний зарядити смартфон, як мінімум, двічі. А в поїздці з’ясувалося, що індикатори показували невірні дані, і ми змогли зарядити смартфон лише на 30%.

Тут також сильно впливає температура, наприклад, негативна веде до того, що будь-який акумулятор втрачає свій заряд навіть без підключення навантаження. Перегрів пристрою, наприклад, на сонці може теж призвести до хімічної реакції всередині гаджета і погіршити його ємність.

Небезпека №3 – пожежонебезпека

Як уже було описано в 1 пункті, будь-який акумулятор може спалахнути або вибухнути, якщо не матиме розумного контролера або ж цей контролер неправильно підібраний. Але є й інший ризик – ризик пошкодження корпусу девайса, що також може призвести до займання. Будь-який літій-іонний акумулятор, за фактом, дуже небезпечний. У разі, якщо геометрія корпусу вашого Power Bank порушена, це може свідчити про здуття батареї: користуватися таким пристроєм не варто. Також небезпека походить від фізично пошкодженого корпусу – краще замінити такий гаджет.

Точно не варто брати Power Bank із пластику – краще вибрати модель у міцному металевому корпусі: ризик пошкодження в цьому разі буде знижено. А невелика батарея з тонкого пластику може просто перегнутися, що призведе до хімічної реакції всередині самого акумулятора.