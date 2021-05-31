Чому користувачі часто стали міняти Wi-Fi роутери?

Wi-Fi роутер, за фактом практично вічний. Особисто у мене є роутери, які працюють вже більше 10 років і пропрацюють ще стільки ж. Однак, з роками кількість Wi-Fi пристроїв стає все більше і більше, в тому числі і пристроїв, які знаходяться в межах досяжності вашого роутера.





Справа в тому, що ваш роутер, який стоїть в квартирі також аналізує радіомережу і всі, сигнали, що проходять поруч. До того ж, кількість пристроїв зростає, що створює безліч перешкод. Звідси висновок – інтернет буде гальмувати, будуть різні обриви зв’язку.

Навіть у себе я помітив нюанс: роутер завжди стояв в одному місці, як тут просто перестав працювати в дальній кімнаті. Спершу я подумав, що може з роутером якась біда, але зрозумів, що причина в перешкодах.

Якщо ваш Wi-Fi гальмує, вилітає і працює «через раз», то рекомендуємо спочатку спробувати підібрати оптимальний канал для роутера.

Якщо зміна каналу допомогла, то все чудово і про проблему можна буде забути.

Але якщо Wi-Fi (увага, не інтернет, а саме підключення до інтернету через Wi-Fi продовжує працювати з обривами), швидкість падає, притому ви перебуваєте не так далеко від роутера, то потрібно задуматися про дводіапазонний Wi-Fi роутер.

Що це таке?

Справа в тому, що більшість роутерів працюють на застарілому 4-му поколінні Wi-Fi.

Зараз же, вже актуальна 5 версія протоколу Wi-Fi.

Різниця між ними перш за все в частоті: новий протокол це 5ГГц і вище, а старий 4-ий Wi-Fi працює в 2.4 гігагерцовому частотному діапазоні, який в свою чергу перетинається з іншими різними пристроями.

Звичайно у протоколу Wi-Fi 5 і швидкість буде вище, і захист.

Тому, на частоті 2.4 гігагерца Wi-Fi працює погано, якщо поруч багато сусідських роутерів.

Я у себе помітив – роутер стояв в одному місці років 10 і в цьому році в іншій кімнаті смартфон або комп’ютер стали дуже погано ловити сигнал.

Тому вихід тільки один – купувати дводіапазонний Wi-Fi роутер. Такий пристрій має два діапазони – справа в тому, що старі пристрої Wi-Fi 5 можуть не підтримувати, а сучасні смартфони і ноутбуки вже мають підтримку цього протоколу.

Однак, варто уточнити чи підтримують ваші пристрої Wi-Fi 5. Якщо так, то купивши такий роутер ви підвищите якість з’єднання з інтернетом.

Висновок: Wi-Fi гальмує, обривається і втрачає мережу – придивіться до сучасного пристрою.

Ці проблеми зникнуть, поки що на частоті 5 Ггц перешкод не дуже багато, ніж на частоті 2.4, яка ще й межує з Bluetooth і мобільного мережею.

Якщо ж Wi-Fi погано працює далеко від пристрою, то раджу придивитися до 4-х антенних роутерів – у них потужність набагато вище, ніж у моделей з 2-ма антенами.