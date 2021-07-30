Ці деталі у фільмах про Гаррі Поттера ви могли і не помітили

З моменту виходу першої кінокартини про хлопчика-чарівника пройшло майже 20 років. За ці роки навіть найбільш уважні фанати часом не помічали цікаві деталі, заховані у всіх фільмах серії.





Я шкодую про твою втрату

Під час першого уроку Северус Снейп (на головному фото) питає Гаррі: «Що вийде, якщо я змішаю подрібнений корінь золотоквітника з настойкою полину?»

В Англії у вікторіанську епоху букети квітів використовували, щоб передавати таємні послання. Використання асфодель свідчила про великий жаль, забуття і жалобіу а полину – про глибоку скорботу в зв’язку з розставанням. Асфодель також є видом лілій, таким чином Северус прихованим посланням хотів сказати Гаррі, що дуже сумує і сумує за Лілі, його мамою.

Доля професора

Після титрів другого фільму є сцена, в якій розкривається доля Златопуст Локонса. Переглядаючи кілька разів історію Гаррі Поттера, більшість просто не чекали закінчення титрів і закінчували перегляд.

Про драконів

У титрах фільму «Гаррі Поттер і Кубок вогню» режисери жартома вказали: «Під час зйомок жоден дракон не постраждав».

Темний лорд

Одяг Волан-де-Морта з кожним знищенням крестража ставав все темніше, уособлюючи тим самим повільне згасання сили лиходія.

Вагітна Беллатріса

Під час зйомок «Гаррі Поттер і Принц-напівкровка» Хелена Бонем Картер, яка зіграла Беллатрису Лестранж, була вагітна: саме з цієї причини їй підбирали просторий одяг, та й в цілому намагалися не знімати актрису крупним планом.

Хоробре серце

У сцені, в якій вбивають Северуса Снейпа, на стіні можна бачити шарф факультету Грифіндора, який уособлює справжню позитивну сутність героя.

Брати Візлі

Коли у другій частині «Дарів смерті» герої дізнаються, що Гаррі Поттер живий, Джордж Візлі рефлекторно повертається, щоб розділити свою радість з братом-близнюком Фредом, який загинув раніше на полі бою.

Я відкриваюсь під кінець

Перша книга про Гаррі Поттера була опублікована в 1998 році, і в цьому ж році за сюжетом трапилася Битва за Хогвартс. А тепер згадаємо напис на снітч, який професор Дамблдор залишив Гаррі: «Я відкриваюсь під кінець». Історія про хлопчика зі шрамом стала відома тоді, коли за сюжетом вона закінчилася.