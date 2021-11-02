Названо три причини змінити старий Android-смартфон на новий

— А навіщо міняти, якщо мене все влаштовує?





Так думають багато і саме так говорив мій приятель, власник старенького смартфона з 6-ою версією Android. Говорив доти, доки я йому не дав подивитися сучасний смартфон. Після цього він пішов і купив собі новий пристрій.

Так, багато хто користується смартфонами по 5-6 років з простої причини – не бачили кращого. Ці гаджети вже морально застаріли, працюють повільно, глючать і вкрай ненадійні. І причини тут не в тому, що треба йти в ногу з часом, а у власному комфорті, зручності та безпеці. Тут варто розуміти, що технічний прогрес йде семимильними кроками і штовхає як виробників смартфонів, так і розробників програм до розвідок нового. Інакше, компанії просто б збанкрутіли.

Але давайте плавно перейдемо до причин, через які краще замінити смартфон на більш сучасний пристрій. Навіть якщо ваш гаджет 5 років тому коштував 15 тисяч, то якийсь китайський смартфон за 8 буде кращим.

Причина №1 – Швидкість роботи пристрою

Навіть якщо всі потрібні додатки досі працюють на морально застарілому пристрої, то на сучасному ці ж додатки будуть працювати в рази швидше. Технології дуже швидко йдуть вперед, навіть сайти з кожним роком стають все більш крутими і браузеру на літньому смартфоні важко дається відображення та функціонал сайту.

Також не забувайте про багатозадачність: на старому смартфоні, наприклад, ви користуєтесь браузером. Надійшло повідомлення в месенджер, ви зайшли до нього. А потім назад у браузер … А браузер вже вивантажився з пам’яті і знову перевантажується при запуску. Такі маніпуляції ведуть до того, що користувач втрачає більше часу на очікування завантаження програми.

Причина №2 – Безпека

Морально застарілі (непідтримувані) версії Android слід вважати потенційно вразливими. Вони вже не підтримуються розробниками та для них не випускають оновлень. Якщо хакери знайдуть вразливість, ваш пристрій може постраждати. Перевірити актуальну версію можна на Вікіпедії:

https://ua.wikipedia.org/wiki/Android

Сьогодні 9 або вище версія є актуальною. Усі попередні вже не отримають жодних оновлень. Також потрібно розуміти, що не всі програми можуть працювати зі старими версіями Android. Наприклад, WhatsApp з 1 листопада 2021 буде неможливо встановити на Android 4.0.4. Працює тільки починаючи з 4.1 версії та новішої.

Причина №3 – Нові технології

Новий смартфон від старого відрізняється насправді багато чим:

📱 Екран, швидше за все, буде більше і набагато якісніше;

📱 Акумулятор буде новим, плюс більш ємним, ніж 5 років тому;

📱 Камери будуть знімати набагато якісніше;

📱 Поліпшиться робота датчиків, модулів бездротового зв’язку, з’явиться NFC;

📱 Новий смартфон це новий корпус, позбавлений потертостей та подряпин.

Звичайно, є люди, які змінюють смартфон на новий лише тому, що їм так хочеться. Але діяти потрібно об’єктивно – якщо вас не влаштовує швидкість роботи, пристрій точно потрібно змінити на новий.