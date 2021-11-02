Фахівці розповіли, чи можна спати у навушниках

Що буде, якщо спати з увімкненою або вимкненою музикою у навушниках?





Багато людей, які мають проблеми зі сном і зокрема із засинанням, знайшли свій порятунок у навушниках. Вони не тільки позбавляють сторонніх шумів, але й дозволяє швидше заснути під музику або підкасти. Але чи так це безпечно? І як сон у навушниках може вплинути на людину?

Чи можна спати в навушниках з вимкненою музикою?

Сон у навушниках, де нічого не грає, допомагає уникнути сторонніх звуків, як-от розмови, кроки тощо. Таким чином, для багатьох навушники практично замінюють беруші для сну і завжди знаходяться під рукою. Але є причини, чому спати всю ніч у навушниках може бути небезпечним для здоров’я людини і для самих навушників.

Скупчення вушної сірки

Через те, що навушники всю ніч застромлені у вуха, повітря не може повноцінно циркулювати у вушних проходах. Якщо так триватиме довгий час, у вухах накопичиться надто багато вушної сірки. У такому разі видалити її самостійно людина вже не зможе.

Поява зовнішнього отиту

Через тривале носіння навушників протягом кількох ночей шкіра вушного проходу може зноситися. Після цього вона перестане утримувати воду та інші рідини. Оскільки зайва кількість вологи запобігає накопиченню сірки, то вуха втратять свій природний захист від різних мікроорганізмів, яким сірка і є.

Загибель клітин

Якщо носити навушники не лише вдень, а й уночі, клітини вушного проходу можуть почати відмирати. В результаті людина може частково або повністю позбутися слуху. Імовірність цього невелика, проте не варто нехтувати своїм здоров’ям.

Імовірність порвати провід

Дротові навушники можуть просто порватися під час сну. Коли людина не контролює свої рухи, вона може потягнути провід і обірвати його.

Чи можна спати в навушниках із включеною музикою?

Засинання в навушниках, у яких грає музика, може зменшити проблеми зі сном. Але пов’язаних із цим небезпек ще більше. Серед недоліків сну в навушниках з включеною музикою не лише ті, що були перераховані вище і стосуються навушників загалом, а й деякі інші.

Порушення слуху

Сон у навушниках навіть на прийнятній гучності може загрожувати пошкодженням слуху. Уві сні людина може випадково збільшити гучність і не помітити цього, якщо міцно спатиме. В результаті і без того напружені вуха можуть зазнати негативних наслідків від тривалого прослуховування гучної музики.

Заглушення інших звуків

Якщо людина засне у навушниках із включеною музикою, існує ризик, що вона не почує звук будильника чи якоїсь надзвичайної ситуації (пожежну чи охоронну сигналізацію).

Таким чином, найголовніша небезпека сну в навушниках навіть без музики — порушення слуху та виникнення вушних захворювань. Звичайно, від 1-2 разів навряд чи з’являться якісь негативні ефекти. Але постійний сон у гарнітурі рано чи пізно виявить себе. Тому рекомендується надавати перевагу спеціальним навушникам для сну, в яких спати і зручно, і безпечно.