Київстар, Vodafone та Lifecell: названо найбільш вигідні тарифи на 2021 рік

Вже всім давно відомо, що мобільний зв’язок це досить вигідний бізнес від якого в наш час напряму залежить кожна людина. Ми щодня виконуємо дзвінки, відправляємо СМС-повідомлення та гортаємо сторінки інтернету. І все це можна робити лише завдяки мобільний операторам, які і надають нам такі послуги.





Найбільш популярні оператори мобільного зв’язку в Україні

На сьогоднішній день в Україні виділяється три основні оператори мобільного зв’язку:

«Київстар»; Vodafone; Lifecell.

Так, їх досить таки мало, а тому і конкуренція в них величезна. Для того, аби привабити нових клієнтів, кожен оператор постійно створює нові пропозиції, і частіше вони стають все кращими, аніж погіршуються. Але у кожного з нас потреби різні, і тому слід визначити найбільш вигідні тарифи, які ми маємо в 2021 році, а би кожен зміг обрати щось для себе.

Найбільш вигідні тарифи від мережі «Київстар»

1.Smart (150 грн/міс.)

Цей тариф надає користувачеві 12 ГБ інтернету та безлім на соціальні мережі, в тому числі безлімітний доступ і до платформ освіти Wikipedia, Coursera, Prometheus, Duolingo. Також мегабайти не будуть списуватись за перегляд Twitch і за деякі мобільні онлайн ігри, як приклад, World of Tanks.

Щодо дзвінків, то на всі номери «Київстар» вони безлімітні, а для дзвінків на номери інших мобільних операторів надається 120 хвилин. Також в ці 120 хвилин входять і дзвінки закордон. Телефонувати можна до Польщі, Чехії, Італії, Німеччини та Росії. Окрім цього, надається ще й 120 СМС на всі українські номери.

«Київстар» родина (100 грн/міс.)

В даному тарифному плані оператор надає 6 ГБ інтернету. Окрім цього, мегабайти не будуть списуватися за перегляд освітніх платформ та за час проведений в соціальних мережах.

Дзвінки всередині мережі безлімітні, а дзвінки на номери інших операторів надається 60 хвилин, в тому числі і дзвінки закордон, до Польщі, Чехії, Німеччини, Італії та Росії. Також в даному тарифному плані на місяць надається 60 СМС на будь-які українські номери.

Дзвінки для батьків (60 грн/міс.)

Цей тарифний план не забезпечить користувача великою кількістю ГБ на інтернет, і в себе він включає лише 100 МБ на місяць користування. Але соціальні мережі та освітні платформи залишаться без плати за трафік.

Щодо дзвінків, то платити доведеться лише за набір номера, який не відноситься до «Київстару», коштувати це буде 60 копійок за хвилину, а всередині мережі дзвінки безлімітні. За СМС доведеться платити також, і ціна 10 повідомлень на день становить 3 гривні.

Найбільш вигідні тарифи від мережі Vodafone

Red M (130 грн/міс.)

Вище згаданий тарифний план включає в себе 12 ГБ інтернету, а також безлімітні дзвінки на всі номери Vodafone по Україні та 150 СМС. Якщо ж дзвонити закордон, то 10 хвилин розмови будуть коштувати 10 грн.

Vodafone SuperNet Start (110 грн/міс.)

Цей тарифний план надає користувачеві 5 ГБ інтернету, який можна взагалі відключити і тоді вартість знизиться до 90 гривень за місяць користування. Варто відзначити, що дана пропозиція являється найбільш вигідною зі сторони Vodafone.

Щодо дзвінків, то всередині мережі вони безлімітні. Окрім цього, тариф включає в себе дзвінки закордон – 50хвилин. В списку мається 30 країн.

Якщо ж говорити про СМС, то за 1,5 грн в день вам буде надано пакет на 50 повідомлень.

Joice базовий (120грн/міс.)

Оператор в даному тарифному плані надає доступ до інтернету (6 ГБ), а також безлім на соціальні мережі та деякі музичні сервіси, в тому числі, Google Play та App Store будуть теж безлімітними.

По Україні оператор надає можливість розмовляти 600 хвилин на будь-які мережі. Якщо ж дзвінок виконується закордон, його вартість за 10 хвилин розмови становитиме 10 гривень. Щодо повідомлень, то можна придбати додатковий пакет за 1,5 грн і отримати можливість надіслати 50 СМС в день.

Найбільш вигідні тарифи від мережі Lifecell

Смарт Лайф (120 грн/міс.)

Оператор мобільного зв’язку Lifecell в даному тарифному плані надає 20 ГБ на інтернет та безліміт на Facebook, Instagram та Twitter.

Якщо ж ви любите порозмовляти, то увагу слід уділяти хвилинам, адже їх надається 750 на місяць. Коли цей ліміт закінчується, то залишаються лише дзвінки всередині мережі. Також можна придбати пакет на 100 СМС в день, це буде коштувати 3 грн.

Смарт Сім’я L (379 грн/міс.)

Цей тарифний план досить дорогий, але він включає в себе 30 ГБ інтернету та безлім на соціальні мережі, безлімітні дзвінки на номери Lifecell, а також 1200 хвилин на будь які інші номери по Україні. Щодо СМС, то в даному тарифному плані за них не доведеться платити, адже їх на місяць надається цілих півтори тисячі (1500 повідомлень на місяць).

Хендмейд (стартує від 65 грн/міс.)

Цей тарифний план вирізняється серед інших, адже в ньому надається від 4 до 20 ГБ інтернету, а невикористані гігабайти перейдуть на наступний місяць користування. Щодо соціальних мереж, то за них окремо доведеться доплатити 10 грн за місяць, але доступ до них буде без плати за трафік.

Якщо говорити про дзвінки, то всередині мережі Lifecell вони безлімітні. Також даний тарифний план включає в себе 100-500 хвилин на номери інших українських операторів. А вартість СМС становитиме 10 грн за 100 повідомлень по Україні.

На вибір надається неймовірна кількість досить вигідних тарифних планів від різних операторів мобільного зв’язку. Для того аби вибрати собі потрібний тарифний план буде достатньо лише відповісти на питання, а що саме мені треба, і все, відповідь не змусить себе довго чекати.