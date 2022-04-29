Українцям пояснили як діяти, коли гальмує мобільний інтернет

Повільна робота інтернету дратує, але, як показує практика, мало хто робить будь-які дії, якщо таке трапляється. Як правило, у всіх такі думки: «саме минеться». Розглянемо основні причини повільної роботи мобільного інтернету.





Перше, що необхідно перевірити, — свій тариф. Більшість мобільних операторів по закінченні пакета трафіку переводять абонента на дуже низьку швидкість. Тут все просто – заходимо в особистий кабінет і дивимося, скільки гігабайт залишилося в пакеті. Якщо все гаразд, то йдемо далі.

Другою дією, яку необхідно зробити, це переглянути тип мережі. У рядку стану (там де годинник) має відображатися іконка 4G або LTE. Про 5G поки що згадувати не будемо – мережа п’ятого покоління поки працює не скрізь. Якщо у вас замість 4G (LTE) світиться 2G, 3G, GPRS або E, це означає, що ваш гаджет з якихось причин використовує в даний момент стандарт мобільного інтернету одного з попередніх поколінь.

Це може бути з двох причин: виставлено відповідне налаштування або поточний мобільний оператор не може запропонувати вам щось краще (ви підключилися до морально застарілої базової станції).

Ліки тут прості – йдемо в налаштування мережі і дивимося, що у нас встановлено. Якщо значення відрізняється від 4G (LTE), змінюємо саме на 4G (LTE). Якщо вже стоїть 4G (LTE), то пробуємо переключитися на 3G або 2G, чекаємо хвилинку і переключаємося назад на 4G. Іноді подібний “фінт” допомагає і смартфон підключається за потрібним стандартом зв’язку.

Також важливим є ще й рівень сигналу. Якщо заповітних «паличок» у рядку стану мало, швидкість не буде великою, навіть при підключенні по 4G (LTE). Тут можна спробувати перевести гаджет у режим польоту та знову вимкнути опцію. Можливо, пристрій підключиться до іншої базової станції та все нормалізується. Якщо ж ви знаходитесь у віддаленій місцевості, то прискорити інтернет на мобільному можна лише якщо залізти на велику висоту.

Але, крім справді повільного підключення, проблема може бути у самому смартфоні. Наприклад, у цей момент пристрій завантажує оновлення операційної системи та програм.

Якщо можливо, призупиніть оновлення та запустіть їх у той момент, коли будете підключені через Wi-Fi. Бувають ситуації, коли трафік споживають віджети чи навіть віруси, які є у смартфоні. Віджети можна відключити, а сам гаджет перевірити на віруси, якщо зовсім нічого не допомагає.

Але зрозуміти, що гальмує смартфон або мобільний інтернет, досить просто. Підключіться до будь-якої Wi-Fi мережі та порівняйте швидкість – якщо гаджет гальмує на Wi-Fi, то проблема, швидше за все, криється у самому смартфоні.

Можливо, ваша операційна система морально застаріла і вже не може швидко працювати. З роками веб-сторінки стають важчими, а застаріле залізо разом з операційною системою минулих років вже не в змозі швидко обробляти дані. Від того, нам здається, що інтернет працює повільно.

У будь-якому випадку, можна спробувати перезавантажити смартфон просто вимкнути і включити. Бувають казуси, коли ви працюєте в будь-якому додатку, зробили роботу, скинули програму. А вона візуально пішла, але продовжує працювати у фоні, витрачаючи ресурси девайсу та використовуючи інтернет. Саме в таких ситуаціях допомагає перезавантаження смартфона.

Ще потрібно перевірити, а раптом проблема з якимось конкретним сайтом чи сервісом, які знаходяться поза вашим регіоном? У цьому випадку потрібно перевірити, як працюють інші сайти — порівняти, як відкриватиметься місцевий сайт та ресурс, який явно знаходиться далеко від вас.