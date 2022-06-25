Чому в Болгарії «Ні» та «Так» використовують навпаки? Як так сталось та як вірно розуміти болгар

У Болгарії найпростіші жести згоди та заперечення не збігаються із загальноєвропейською традицією. Кивок означає ні, а мотання головою з боку на бік – так.





Досі дослідники не зійшлися на думці – чому саме болгари так не схожі з іншими народами у найпростіших жестах згоди та заперечення. Є кілька альтернативних версій.

Зоологічна

Одна з теорій свідчить, що ця особливість жестів болгар є звичкою наслідувати тварин. Сільське господарство відіграє велику роль у житті країни. Коні, корови та інші тварини дійсно кивають чи мотають головою залежно від наявності корму та того, наскільки їм подобається ситуація.

Жести наслідування тварин зустрічаються у багатьох народів.

Але ця версія зовсім не пояснює, чому болгари взяли їх як позначення згоди та незгоди.

Східна

Оригінальну теорію висували інші дослідники. Хитання головою з боку в бік як жест згоди зустрічається в деяких регіонах Індії. Але правда там у ходу і кивок головою теж означає так.

Згідно з цією версією, серед предків болгар були вихідці з Індії, або з ними були щільні контакти.

Патріотична

Але все ж таки найбільшу популярність має патріотична версія, яку найчастіше транслюють і самі болгари.

Ця країна в минулому стала жертвою експансії Османської імперії. Остання не тільки захоплювала території, а й агресивно насаджувала мусульманство. Болгар змушували приймати іслам. Тому в народі ходить легенда, що оригінальні жести згоди та незгоди були елементом пасивного опору.

Для ухвалення ісламу не проводять спеціальних обрядів. На той час людину просто змушували погодитися публічно, що вона відтепер – мусульманин. За мовної різниці завойовники вимагали жесту згоди. І болгари поступово виробили таємну домовленість використовувати жести навпаки. На слова завойовників про прийняття ісламу вони кивали, маючи на увазі ні. А на питання про віру – мотали головою, маючи на увазі так.

Невідомо, яка з трьох версій є найбільш достовірною. Але третя є елементом національної гордості болгар.

Проблеми виникають лише у туристів. Звичайно, болгари, дізнавшись про іноземця, намагаються підлаштуватися під загальну жестову традицію. Але рефлекторно кивають при запереченні та хитають головою за згодою.

Навіть якщо болгарин використовує міжнародні жести під час спілкування з туристом, непорозуміння відбуваються. Багато гостей країни знають про особливість болгар і самі починають плутати так й ні.