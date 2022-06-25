Чому справжній васабі коштує аж занадто дорого та чим він відрізняється від несправжнього

Один із відомих елементів традиційної японської кухні – зелена паста васабі.





Вона є субстанцією з натертої однойменної рослини. Для кулінарії Країни Вранішнього Сонця васабі – необхідний компонент. Його подають, перш за все, до страв з риби, але також добре васабі поєднується з сашімі та суші.

Але експерти попереджають – поза межами Японії навряд чи комусь вдасться дізнатися справжній смак васабі.

Не заради смаку, а задля безпеки

Васабі – рослина Wasabia japonica із сімейства хрестоцвітих, до якої входять також капуста, хрін та листова гірчиця. Зовні рослина схожа на хрін – широке листя і товстий підземний корінь. Перші йдуть у традиційні салати. А ось із кореня саме і роблять пасту васабі, швидко натираючи його. Корінь має природний блідо-зелений відтінок. За подібність васабі називають ще Японським хроном.

Для японської кухні васабі – не просто приправа. У країні завжди їли багато сирої риби. Васабі містить безліч природних бактерицидних компонентів, здатних запобігти можливій шкоді від риби. З васабі можна було їсти її без термообробки. Справжня паста дуже гостра, але вона не перебиває, на відміну від гірчиці та хрону, смак риби, а посилює та підкреслює його.

У васабі безліч вітамінів та мікроелементів. Вважається, що приправа не тільки знезаражує рота, а й зміцнює зуби, не дає розвинутися карієсу.

Летюча спеція

Але купити справжнє свіже коріння васабі непросто навіть у самій Японії.

Їх можна зустріти лише на сільських ярмарках у деяких префектурах, зокрема – у Сідзуоці та околицях.

Решта розходиться найдорожчими ресторанами традиційної кухні. Те, що потрапляє до супермаркетів та закладів швидкого харчування навіть у самій Японії, за оцінками експертів, васабі є лише на 5-10%. У чому причини?

Васабі гаманець палить

Васабі – місцева рослина. Вона дає добрий урожай тільки на батьківщині. Вирощувати його непросто. На формування кореня достатньої величини потрібно 15 місяців. І весь цей час необхідне певне освітлення та полив джерельною водою температурою 20 градусів. У давнину японцям вистачало на всіх урожаю традиційної спеції. Сьогодні населення стало набагато більше. У результаті навіть оптом кілограм кореня васабі коштує близько 160 євро. Роздрібна ціна в рази більша.

Друга проблема – речовини, що надають васабі смак і корисні властивості, дуже леткі. Вони при натиранні випаровуються вже за кілька хвилин.

Тому готова паста в жодному разі не передаватиме природний смак і аромат васабі.

Натирати ж васабі прямо перед подачею за такої високої ціни можуть дозволити собі тільки найелітніші ресторани.

Тож для масового ринку роблять імітацію. Звичайний європейський хрін змішують із гірчицею, висушують у порошок, додають зелений барвник. У ньому може бути частка справжньої пасти васабі. А може, не бути. Потім її просто розводять водою у потрібній кількості та упаковують або подають зі стравами традиційної японської кухні.

Втім, вчені вважають, що імітація васабі безпечна. Хрін і гірчиця теж корисні рослини, якщо немає індивідуальної непереносимості.