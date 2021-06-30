5 місць в будинку або квартирі, куди не потрібно ставити Wi-Fi роутер

Практично у кожного, хто читає цю публікацію є в будинку Wi-Fi роутер. Тільки ось ставлять часом ці роутери «де попало» і ми хотіли би вам розповісти, виходячи зі свого досвіду, як правильно встановити роутер і де він повинен знаходитися.





1. На підвіконні

Причина проста: Wi-Fi роутер постійно аналізує різні сигнали. Чим більше перешкод, тим гірша якість зв’язку, особливо якщо ви перебуваєте в місті, а ваші вікна виходять на людну вулицю.

Якщо просто прибрати роутер з підвіконня в кут, то якість покращиться. Кут стіни допоможе знизити кількість перешкод. Загалом, чим ближче до вулиці, тим більше перешкод і тим гірше зв’язок. Перевірено особисто.

2. На підлогу

Як показала практика – найгірше місце, не тільки тому, що об нього можна затнутися, а гірше з точки зору поширення радіохвиль.

Найкраще місце для роутера – якомога вище і бажано посередині житлової площі. Меблі хоч і не сильно впливають, але все ж послаблюють сигнал.

3. У захаращених місцях

Роутер являє собою невеликий комп’ютер, який нагрівається в залежності від кількості підключень. Тому, не варто захаращувати Wi-Fi пристрій.

Перегрів може привести до дуже негативних наслідків, до того ж потрібно ще й стежити за блоком живлення, адже він також гріється.

4. На кухні і в ванній

А також в будь-яких інших приміщеннях, де є ризик високої вологості або випаровування. Від цього пристрій може швидше вийти з ладу або ж є ризик загоряння. Ну і звичайно це згубно впливає на саму схему.

5. Поруч з тим місцем, де ви проводите більшу частину часу

Wi-Fi роутер це ВЧ передавач. Ніякого роутера в спальні (біля ліжка) і поруч з робочим столом. Нехай краще робочий передавач буде хоча б в 3-х метрах від вас.