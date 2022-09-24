Чому на багатьох машинах швидкої допомоги напис задом наперед?

У всьому світі можна побачити цікаву особливість машин швидкої допомоги. Не завжди, але й нерідко на частині машин на капоті напис розташований неправильно задом наперед.

Найчастіше такі машини зустрічаються в Європі та інших країнах, але й в Україні їх також можна побачити.

Навіщо назву пишуть неправильно?

Неправильний напис

Задом наперед робиться лише один напис – на капоті. У Європі часто можна побачити «ECNALUBMA» AMBULANCE навпаки.

Такі неправильні написи не на всіх машинах. Це залежить від спеціалізації бригади екіпажу та виробників.

Причина у особливостях пристрою частини автомобілів Швидкої допомоги.

Влаштування машини

Переважно дзеркальні написи на капотах роблять на автомобілях, де працює реанімаційна бригада.

Рахунок у них йде на секунди. Доставити хворих потрібно максимально швидко.

Але реанімацію розпочинають уже у салоні автомобіля.

Тому для таких бригад використовують автомобілі на базі мікроавтобусів з високим дахом – вище, ніж зазвичай.

Це робиться для того, щоб бригаді було зручніше виконувати реанімаційні процедури всередині, не нагинаючись, а також можна було розмістити більше обладнання для рятування.

Але така машина на дорозі сприймається іншими водіями інакше.

Проблискові вогні виявляються надто високо.

Збоку і здалеку їх видно чудово.

А ось водій в авто безпосередньо перед такою швидкою допомогою їх може не бачити в дзеркало заднього виду.

У частині країн через це роблять дублюючі проблискові маячки спереду внизу, але не скрізь це дозволено правил дорожнього руху – вони можуть сліпити та дезорієнтувати.

Звукоізоляція або музика в авто також можуть перешкоджати реакції, заглушаючи звук сирен.

Але швидкій допомозі потрібно безпечно обігнати машини попереду.

Тому на частині реанімаційних автомобілів і стали робити дублюючий напис на капоті задом наперед.

Адже в дзеркалі заднього виду водій побачить її якраз навпаки – у правильному порядку.

І швидше зреагує, поступаючись дорогою, подаючись праворуч.

Звичайно, для цього потрібний не лише напис, який легше прочитати у дзеркалі заднього виду. Потрібні ще й дисципліна, свідомість учасників дорожнього руху.

Але в справі порятунку людей намагаються використати кожну дрібницю.