Чому на багатьох машинах швидкої допомоги напис задом наперед?
У всьому світі можна побачити цікаву особливість машин швидкої допомоги. Не завжди, але й нерідко на частині машин на капоті напис розташований неправильно задом наперед.
Найчастіше такі машини зустрічаються в Європі та інших країнах, але й в Україні їх також можна побачити.
Навіщо назву пишуть неправильно?
Неправильний напис
Задом наперед робиться лише один напис – на капоті. У Європі часто можна побачити «ECNALUBMA» AMBULANCE навпаки.
Такі неправильні написи не на всіх машинах. Це залежить від спеціалізації бригади екіпажу та виробників.
Причина у особливостях пристрою частини автомобілів Швидкої допомоги.
Влаштування машини
Переважно дзеркальні написи на капотах роблять на автомобілях, де працює реанімаційна бригада.
Рахунок у них йде на секунди. Доставити хворих потрібно максимально швидко.
Але реанімацію розпочинають уже у салоні автомобіля.
Тому для таких бригад використовують автомобілі на базі мікроавтобусів з високим дахом – вище, ніж зазвичай.
Це робиться для того, щоб бригаді було зручніше виконувати реанімаційні процедури всередині, не нагинаючись, а також можна було розмістити більше обладнання для рятування.
Але така машина на дорозі сприймається іншими водіями інакше.
Проблискові вогні виявляються надто високо.
Збоку і здалеку їх видно чудово.
А ось водій в авто безпосередньо перед такою швидкою допомогою їх може не бачити в дзеркало заднього виду.
У частині країн через це роблять дублюючі проблискові маячки спереду внизу, але не скрізь це дозволено правил дорожнього руху – вони можуть сліпити та дезорієнтувати.
Звукоізоляція або музика в авто також можуть перешкоджати реакції, заглушаючи звук сирен.
Але швидкій допомозі потрібно безпечно обігнати машини попереду.
Тому на частині реанімаційних автомобілів і стали робити дублюючий напис на капоті задом наперед.
Адже в дзеркалі заднього виду водій побачить її якраз навпаки – у правильному порядку.
І швидше зреагує, поступаючись дорогою, подаючись праворуч.
Звичайно, для цього потрібний не лише напис, який легше прочитати у дзеркалі заднього виду. Потрібні ще й дисципліна, свідомість учасників дорожнього руху.
Але в справі порятунку людей намагаються використати кожну дрібницю.
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