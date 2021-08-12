Ілон Маск зібрав найбільшу ракету в історії але одразу її розібрав: чому?

Кілька днів тому компанія SpaceX завершила тестову збірку 120-метрової ракети, що складається з 70-метрової ракети-носія Super Heavy і 50-метрового корабля Starship. Установка корабля Starship на ракету-носій відбулася 6 серпня на космодромі в Бока-Чіка штат Техас і транслювалася в прямому ефірі на Youtube.





Висота ракети разом з платформою після установки верхнього ступеня досягла майже 145 метрів, що зробило її найбільшою ракетою в історії людства. Після запуску дана ракета буде розвивати вдвічі більшу тягу, ніж легендарна Saturn 5, яка доставила людей на Місяць: згідно з розрахунками прискорювач Super Heavy зможе досягти сили тяги в 70 меганьютон. В даний час найпотужніша використовувана ракета – це Falcon Heavy, також побудована компанією SpaceX. Вона може виробляти близько 23 меганьютон тяги при запуску. Але чому новинку відразу ж розібрали?

Для чого і куди полетить?

У SpaceX попереду ще місяці випробувань і підготовок до першого польоту, але навіть, коли ракета буде готова, вона не буде запущена, поки у неї не буде ліцензії від Федерального авіаційного управління. Зараз державна установа проводить екологічну експертизу. В якості першого космічного випробування, після отримання ліцензії, ракета повинна буде вивести на орбіту корабель Starship, після чого її прискорювачі повинні будуть впасти у водах Тихого океану. Зрештою, SpaceX хоче, щоб обидва сегмента майбутніх транспортних засобів здійснювали контрольовані приземлення на суші або на морських платформах, щоб їх можна було використовувати повторно.

Дана система зоряного корабля, після повної готовності, буде здатна доставити людей і вантажі для будівництва колоній на Місяць і Марс (SpaceX ставить собі за мету польоти саме до Марса). А також ще одним очевидним застосуванням стане виведення важких супутників, дослідницькі станції та, можливо, модулів космічних станцій на орбіту.

На даний момент NASA вже уклало контракт з SpaceX на створення версії космічного корабля, який зможе доставити астронавтів до південного полюса Місяця вже в цьому десятилітті.

Навіщо її знову розібрали?

Збірка двох частин цієї ракети є значним кроком в тестуванні системи, оскільки це перший випадок, коли два елементи повної системи Starship були об’єднані в одне ціле. До цього ніхто не був на 100% впевнений, що частини ракети вдасться поєднати без додаткових проблем і збоїв. Саме щоб виявити всі можливі проблеми, які можуть виникнути при складанні, ще до першої реальної місії і був проведений цей експеримент. Така ж конфігурація ракети буде використовуватися для запуску наступного прототипу Starship на його тестовій місії, яка, сподіваємося, успішно досягне орбіти.

Наступний крок після повної збірки – ракету знову розібрали, щоб випробувати обидва ступені окремо, адже деякі випробування проводити в зібраному вигляді важко, а деякі взагалі неможливо. Потім ракету знову зберуть і підготують до тестового запуску. Коли насправді відбудеться випробування орбітального запуску, поки незрозуміло. Розбирання, тестування і повторна збірка займе деякий час, але компанія, безумовно, все ще прагне зробити це до кінця 2021 року.