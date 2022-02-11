Все краще дітям: у якому віці варто купувати дитині перший смартфон

Коли кажуть, що смартфон – це річ життєво необхідна, йдеться про дорослу людину. А як щодо дітей? Коли в їх житті має з’явитись особистий смартфон?





Високі технології є у ​​кожній сфері нашого життя. У таких умовах нелегко зорієнтуватися, коли та в якому обсязі дозволяти дитині користуватися досягненнями науки та техніки. Основна маса батьків поділяється на два табори. Хтось вважає, що знайомити дитину з гаджетами необхідно з пелюшок. Інші, навпаки, вважають за краще почекати, щоб перш за все навчити малюка таким фундаментальним навичкам, як відповідальність і сумлінність.

Але рано чи пізно кожного з батьків починають турбувати питання: чи можна купити дитині смартфон зараз? У якому віці це краще зробити?

І В ЯКОМУ Ж?

Почнемо з того, що чіткого вікового кордону у цьому питанні не існує. Навіть фахівці з галузі педагогіки, психології та науки поки не дійшли єдиної думки, хоча досліджень у різні роки проводилося достатньо.

Відомо, що засновник Microsoft Білл Гейтс, за його словами, нікому зі своїх дітей не дозволяв користуватися смартфонами до 14 років. Поки однолітки освоювали програми та гаджети, Рорі, Дженніфер та Фібі Гейтс були змушені шукати нецифрові способи розваг. І у світі достатньо сімей, які наслідують таку саму модель поведінки.

Але для більшості батьків прийнятний вік знайомства зі смартфоном – це 10-12 років. Саме на цей період припадає перехід із початкової школи до середньої. Дитина перетворюється на підлітка і починає поступово виходити з-під батьківського контролю в самостійне життя.

З кожним роком все більше дітей отримують свій перший смартфон саме у цьому віці. Дослідження Common Sense Media за 2019 рік показало, що з-поміж 12-річних дітей 69% володіють смартфонами (у 2015 році їх було 41%), серед 10-річних – близько 36% (у 2015 – 19 %).

Наведені на графіку цифри стосуються жителів США, проте і в Україні співвідношення приблизно аналогічне.

Епідеміологічна ситуація останніх років сприяла збільшенню кількості молодих користувачів. Британська компанія Childwise з’ясувала, що власні мобільні пристрої мають 90% 11-річних дітей, а на момент переходу до середньої школи (у Великій Британії це відбувається в 11 років) особистий смартфон є практично у кожної дитини.

А ЩО В ІНШИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ?

Випадки бувають абсолютно різні. Іноді смартфони дарують малюкам у віці 1-2 років, тоді як деяким дітям доводиться чекати цієї події до пізнього підліткового віку. Сайт Statista наводить такі дані щодо віку власників смартфонів:

Графік Statista підтверджує результати інших досліджень: майже половина дітей отримує особистий смартфон у віці 11-14 років. У 19,2% випадків це відбувається трохи раніше – у 9-10 років. У міру дорослішання, як і слід очікувати, неповнолітніх користувачів смартфонів стає дедалі більше.

НАВІЩО ДИТИНІ СМАРТФОН?

“А навіщо він тобі?” одразу ж питають тата й мами, почувши вимогливе “купи”. І справді – навіщо? Стороннім людям, які наважаться критикувати ваше рішення, досить сказати, що такі є сучасні реалії. Однак усередині сім’ї доведеться обговорити багато нюансів. З віком потреби у смартфоні змінюються, але завжди є достатньо причин, з яких цей гаджет необхідний дошкільникам та школярам:

Як засіб зв’язку (повідомити, що дитина успішно дісталася місця призначення або попередити про зміну планів).

Для спілкування з друзями та членами сім’ї.

Для доступу до онлайн-порталів із домашніми завданнями.

Для доступу до онлайн-ресурсів та освітніх програм (іноді на вимогу навчальних закладів).

Для розвитку почуття відповідальності, вміння володіти речами та зміцнення довіри.

Для розваги.

Кожну з цих причин можна назвати вагомою для того, щоб забезпечити дитину особистим смартфоном.

Важливо відзначити, що з часом цифрові пристрої настільки міцно інтегрувалися в наше життя, що їхня роль стала набагато ширшою. Смартфони, планшети, комп’ютери і всі побутові прилади використовуються не тільки за прямим призначенням, але і для того, щоб у міру дорослішання навчити дитину відповідальному поводженню з речами та самостійності.

Цікавий факт: майже половина батьків упевнена, що їхні діти користуються смартфонами саме так, як було обумовлено.

У 2021 році було проведено опитування серед представників «покоління смартфонів» та їхніх батьків. Виявилося, що головним чином смартфон купувався для освітніх цілей. Інші заняття, наприклад, ігри, YouTube та спілкування, не заборонялися, але при цьому 46% батьків не сумнівалися, що їхнє чадо користується смартфоном за головним призначенням. І лише 1% дорослих вважали, що діти не дотримуються домовленостей.

Очевидно, однією школою життя не обмежене, тому іноді виникає потреба відступити від жорстких правил. Якщо при собі у дитини буде гаджет із захоплюючими програмами, тривала поїздка або переліт пройде для неї менш болісно (і для батьків, до речі, теж).

СПІЛКУВАННЯ – ОСЬ КЛЮЧ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ СМАРТФОНОМ

Найкраще, що можна зробити перед покупкою смартфона – це чесно поговорити з дитиною про те, навіщо цей пристрій купується, якого ставлення до нього ви очікуєте та який рівень довіри встановлюєте.

На жаль, більшість батьків починають цю розмову із заборон: жодних ігор, чатів ночами і все в такому дусі. Їх можна зрозуміти, адже вони стурбовані тим, що їхній син чи дочка отримує можливість з головою піти в онлайн, забувши про реальність.

На жаль, але заборонами здорових цифрових звичок не досягти. По-перше, обмеження, якщо вони накладаються, не повинні стосуватися лише смартфона. По-друге, старші члени сім’ї зобов’язані подавати позитивний приклад, а це буває складно, особливо коли батьки працюють віддалено або використовують цифрові пристрої для виконання професійних завдань.

Дослідження Лабораторії Касперського, поряд з багатьма іншими, показало сильну залежність між екранним часом батьків та екранним часом їхніх дітей.

Мізерні зміни у вашому способі життя можуть призвести до істотних змін у поведінці дитини. Достатньо вимикати телефон під час їжі, роботи, сімейних вечорів, візитів до друзів – і у довгостроковій перспективі можна не переживати, що дитина проводитиме весь свій час у телефоні.

ЩО ПОТРІБНО ОБМІРКУВАТИ ПЕРЕД ТИМ, ЯК КУПУВАТИ ДИТИНІ СМАРТФОН

Про деякі моменти необхідно замислитись ще до того, як ваш син чи дочка отримає заповітний подарунок.

ВИТРАТИ

Вони складається з двох аспектів, головним із яких є ціна самого пристрою. Чесно зізнайтеся, скільки грошей не шкода витратити при величезній ймовірності, що з покупкою станеться якась неприємність – вкрадуть, зламають, загубиться.

Для багатьох дітей першим смартфоном стає недорогий пристрій, придбаний з рук. Батькам не так прикро пережити його крадіжку чи поломку, а виховна цінність такого гаджета анітрохи не зменшується.

ТАРИФНИЙ ПЛАН

Другий ціновий аспект стосується витрат на зв’язок: це буде тариф без обмежень на зв’язок, лімітований з пакетними послугами або ж тариф з оплатою по факту за використані хвилини та гігабайти. Варіантів море. Змінити невдало обраний тарифний план можна будь-якої миті через програму оператора.

ВІДВОЛІКАЮЧІ ФАКТОРИ

Смартфон має величезний розважальний потенціал, тому доведеться обов’язково обговорити дозволений обсяг мобільних розваг.

БЕЗПЕКА

В інтернеті тони контенту, не призначеного для дитячих очей. Як батько, ви повинні забезпечити відповідні фільтри або особисто стежити за історією відвідуваних сайтів. А ще треба змиритися з тим, що в міру дорослішання дитини довіра має бути більшою, а обмежень менше.

НАВЧАННЯ ТА ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

У смартфоні є цілий арсенал інструментів для виконання шкільних завдань: калькулятор, компас, карти, таймер, браузер. Несумлінні школярі з цього користуються лише останнім – для списування відповідей з інтернету. Таке «виконання» уроків, згідно сайту Educational Psychology, геть-чисто вбиває навички запам’ятовування інформації. Отже, доведеться проводити регулярні бесіди на тему відповідального підходу до навчання.

ТО ЩО Ж У РЕЗУЛЬТАТІ?

Представники старшого покоління люблять говорити, що в їх час “вирощувати” дітей без мультиварок, пралок та комп’ютерів було набагато важче. Але давайте поглянемо правді у вічі: сучасним батькам доводиться вирішувати питання, в яких бабусі, дідусі та педіатри з 40-річним стажем не компетентні. Одне з цих питань – коли купити дитині її перший смартфон.

Усі діти розвиваються по-різному. Такі дорослі навички, як відповідальність та сумлінність, кожен малюк освоює зі своєю швидкістю. Тому на питання, коли ж купити розумний засіб зв’язку, відповісти можете тільки ви – батьки і мами. Прислухайтеся до свого батьківського чуття, і воно підкаже, готова ваша дитина до нового рівня відповідальності чи поки що ні.

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