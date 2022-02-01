Правильні налаштування MIUI 13 для довгої автономності та стабільної роботи

MIUI – фірмовий інтерфейс смартфонів Xiaomi. Його характерною рисою є сучасний функціонал. Любителі копатися в налаштуваннях і перемикати ті чи інші функції явно знайдуть у цій прошивці багато цікавого. Для решти ми зібрали найважливіші налаштування в одній статті. Активуйте їх, щоб телефон Xiaomi працював плавніше і зміг довше обходитися без зарядки.





Чищення кешу

Кеш – це тимчасові дані, які зберігаються смартфонами для того, щоб програми працювали швидше. Наприклад, телефони зберігають у пам’яті шаблон сайту, який ви найчастіше відвідуєте для того, щоб він швидше завантажувався. Окремо файли кеша займають дуже мало місця, але в сукупності на них можуть йти цілі гігабайти пам’яті, тому їх треба періодично чистити.

Смартфони Xiaomi очищають кеш автоматично, але інколи цього не вистачає. Тому переходимо в налаштуваннях у розділ “Всі додатки”, по черзі відкриваємо програми та натискаємо на кнопку “Очистити кеш”.

Автоматична яскравість

Якщо ваш телефон швидко розряджається, значно покращити час його автономної роботи можна виставивши автоматичне регулювання яскравості. Так екран знижуватиме її в приміщеннях, де мало світла і підвищуватиме там, де його багато.

Для цього потрібно зайти в налаштування екрану і знайти пункт, що відповідає за яскравість. Після цього потрібно активувати перемикач у рядку “Автонастройка”.

Автозапуск

За аналогією з Windows на MIUI є програми, які включаються разом із телефоном. Серед них можуть бути ті, які вам зовсім не потрібні. Щоб вони не завантажували смартфон, зайдіть у “Налаштування” та знайдіть розділ “Всі програми”. Тут буде іконка з написом “Дозволи”. Тиснемо по ній і переходимо в розділ “Автозапуск”. Програми, що запускаються разом зі смартфоном, виділені синім тумблером – просто пересуньте його у відключене положення.

Анімація

Анімація інтерфейсу відмальовується під час здійснення будь-яких дій. Наприклад, при перемиканні або запуску програм. Виглядає це ефектно та класно, але навантажує телефон. Так що, якщо ваш апарат вже старенький і почав підторможувати, можна спробувати вимкнути анімації.

Спочатку потрібно активувати режим розробника, потім перейти в налаштуваннях у розділі “Для розробника”. Там треба знайти пункт, який відповідає за налаштування анімацій. Відключаємо їх повністю або робимо менш плавними.

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