Експерти розповіли, чи можна заряджати всі смартфони однією зарядкою

Чи можна використовувати один і той самий адаптер живлення для заряджання будь-якого смартфона? Розбираємось у нюансах і розвіюємо міфи.





Останнім часом виробники рідше стали класти в коробку зі смартфоном адаптер живлення.

Що робити простим користувачам, якщо раніше вони володіли гаджетом іншого бренду? Чи можна використовувати його комплектний зарядний пристрій разом із новеньким смартфоном, чи вам доведеться докуповувати оригінальний адаптер?

Це зовсім непросте питання — сучасні адаптери живлення коштують чималих грошей. Принаймні, коли йдеться про оригінальні аксесуари, а не твори дядечка Ляо по 50 гривень за пучок.

Чи можна заряджати смартфон неоригінальною зарядкою?

Відповідь на це питання побічно дають самі виробники, які поступово відмовляються від комплектних адаптерів. Адже, погодьтеся, мало яка компанія обмежуватиме перехід у свою екосистему нових користувачів, змушуючи їх платити за цей «привілей» додаткові гроші.

Часи пропієтарних зарядних пристроїв, сумісних тільки зі смартфонами конкретного виробника, залишилися далеко позаду. І сьогодні будь-який смартфон можна заряджати будь-яким адаптером. Справа лише в кабелі живлення з відповідним роз’ємом. Хоча останнім часом і це не можна назвати якимось фактором, що обмежує, — більшість сучасних смартфонів використовують порт USB Type-C.

Винятком тут можна назвати лише Apple. Якщо до покупки iPhone ви використовували лише Android-смартфони, вам не обійтися без кабелю Lightning. Причому не будь-якого, а сертифікованого самої Apple. І справа тут не стільки у вищій якості схвалених купертинівцями кабелів, скільки у мікросхемі, що в вшита в них і повідомляє iPhone, що він має справу з сертифікованим аксесуаром. Без неї смартфон просто відмовиться заряджатися. Втім, вже незабаром Apple може залишити клуб «обраних» – ходять чутки, що найближчим часом компанія перейде на стандартні кабелі Type-C.

Що станеться, якщо адаптер занадто потужний чи слабкий?

Всі смартфони розробляються таким чином, щоб «брати» рівну ту чи меншу кількість енергії, яку вони здатні прийняти. Іншими словами, якщо ваш смартфон розрахований на 25 Вт, а ви підключили його до зарядного пристрою потужністю 66 Вт, він візьме від ЗП лише потрібні йому 25 Вт.

При цьому використання потужнішого зарядного пристрою не тільки не нашкодить смартфону, але й принесе чималу користь. Ті самі 66 Вт у нашому прикладі – це максимальна кількість енергії, яку здатний видати адаптер, працюючи у найактивнішому режимі. Тому чим менша енергія вимагається від зарядного пристрою, тим у більш щадному режимі він працюватиме. А це в свою чергу означає менший нагрів і триваліший термін служби адаптера.

Приблизно те саме стосується й адаптерів меншої потужності. Наприклад, якщо ваш смартфон підтримує швидке заряджання потужністю 66 Вт, а у вас є тільки 33-Вт адаптер живлення, він також зможе зарядити гаджет. Щоправда, на таку зарядку піде набагато більше часу, а сам процес має кілька застережень, про які ми поговоримо трохи нижче.

А що щодо швидкої зарядки?

Якщо ваш смартфон не підтримує технологію швидкого заряджання, то тут все дуже просто. Без погодження з контролером смартфона жоден адаптер з технологією швидкої зарядки не подасть вищої напруги, а його сила струму виявиться обмеженою банальним законом Ома. Іншими словами, на виході ми завжди матимемо ті самі 5В/1А, які зможе «переварити» смартфон без швидкої зарядки.

Якщо ж підтримка швидкої зарядки є і у смартфона, і адаптера живлення, то тут, як кажуть, можуть бути варіанти. Вся справа в тому, що на ринку є глобальні стандарти швидкої зарядки Quick Charge і Pump Express, а також безліч пропієтарних технологій, що просуваються окремими виробниками: Adaptive Fast Charging Samsung, Dash Charge OnePlus, Vooc Oppo, TurboPower Motorola і т. д. Не варто забувати і про перспективний стандарт Power Delivery, розроблений консорціумом USB ще в 2015 році, але тільки недавно почав активно просуватися Google.

З пропієтарними технологіями все зрозуміло — вони сумісні лише зі смартфонами, який розробив їхній бренд. Щодо Quick Charge, то ця технологія швидкої зарядки використовується у смартфонах на чіпсетах Qualcomm, а Pump Express – MediaTek. А значить, якщо у вас є адаптер живлення для смартфона на базі MediaTek, він зможе працювати зі смартфоном на платформі Qualcomm тільки в стандартному режимі 5В/1А. Іншими словами, ні про яку швидку зарядку тут не може бути й мови.

З пропієтарними технологіями все набагато складніше. Деякі з них засновані на Quick Charge і мають з нею зворотну сумісність, а деякі смартфони сумісні відразу з декількома стандартами швидкої зарядки. Правда, тут проблема може підкрастися з несподіваної сторони: деякі стандарти швидкої зарядки типу Dash Charge від OnePlus можуть працювати тільки з фірмовим кабелем.

Іншими словами, якщо ви хочете не просто зарядити смартфон, а зарядити його швидко, звертайте увагу не лише на сумісність стандарту швидкого заряджання смартфона та адаптера живлення, але й на використання оригінального кабелю. Хоча з цим навряд чи виникнуть якісь проблеми, вони, як і раніше, постачаються в комплекті з більшістю смартфонів.

Висновки

Ви можете використовувати будь-який адаптер живлення для заряджання будь-якого смартфона. Всі вони зможуть підзарядити гаджет на стандартних 5В/1А. Причому потужніший адаптер не тільки не завдасть ніякої шкоди смартфону, але й виявиться корисним – він зможе працювати в більш щадному режимі, зменшуючи нагрівання і збільшуючи термін служби аксесуара.

Якщо ви хочете отримати в своє розпорядження технологію швидкого заряджання, звертайте увагу на сумісність відповідних стандартів зарядного пристрою і смартфона, а також намагайтеся використовувати кабель, передбачений виробником.