Как закрепить смартфон на велосипеде: выбираем держатель

Каждый велосипедист мечтает о том, чтобы поездка на «железном коне» была максимально комфортной и безопасной. Однако не менее важно вовремя ответить на важный звонок и иметь возможность следить за GPS-навигатором. Но как совместить катание и использование гаджета? Пригодится держатель для телефона на велосипед, который надежно закрепит ваш девайс и позволит сделать активный отдых максимально удобным.





Зачем нужно крепление для телефона?

Велокрепление — полезное устройство, позволяющее не «выпадать» из информационной жизни даже при езде на велосипеде. Оно надежно закрепляет смартфон на видном месте, так что вы можете быть спокойны за сохранность девайса. Он точно не выпадет из кармана или рюкзака и не разобьется.

Использование подобного фиксатора позволяет:

всегда держать телефон в поле зрения;

следить за навигацией, если отправляетесь в незнакомое место;

проверять электронную почту и SMS-сообщения;

использовать смартфон как велокомпьютер. Специальная программа, установленная на девайсе, дает возможность отслеживать скорость передвижения, пройденное расстояние, время в дороге, а также физические показатели ездока (пульс, дыхание, расход калорий), что делает передвижение более осознанным;

при наличии гарнитуры принимать звонки и вести разговор.

С креплением на велобайк вы сможете оставаться в зоне комфорта, находясь где угодно.

Виды крепежей

Что удобно одному, неудобно другому. Именно поэтому крепления для смартфона представлены в огромном разнообразии, чтобы каждый подобрал подходящую модель.

Вот основные виды держателей:

чехол — выполнен в виде футляра из кожи или кожзама. Водонепроницаемый, застегивается на молнию и оснащен передней прозрачной частью. Плотность размещения девайса регулируется с помощью прокладок, однако следует понимать, что подобный крепеж не относится к разряду универсальных;

резиновый «паук» — велодержатель производится из прочной резины с рельефной поверхностью, по которой смартфон не скользит. Это компактный вариант, представлен в нескольких размерах. Подойдет для любой модели, однако не защищает девайс от влаги;

зажим из комбинированных материалов — размер зажима регулируется с помощью пружины внутри фиксатора. Обычно такие модели изготавливают из пластика с отдельными металлическими деталями. Достаточно популярное устройство, но менее надежное, чем предыдущие варианты, поскольку допускается поломка/растягивание пружины;

площадка-щупальца — такие крепежи производят из инновационных материалов на основе силикона. Они надежно фиксируют девайс, а также смягчают толчки и удары при езде. Считается самым универсальным вариантом.

Место крепления и способ захвата

Есть несколько вариантов установки держателя на велосипеде:

на руль;

вынос;

на раме.

Первый способ — самый распространенный. Он крепче других фиксирует гаджет, оставляя его в поле видимости.

Вынос предусматривает крепление девайса с помощью хомута на верхней крышке рулевой колонки. Гаджет не лежит непосредственно на руле, а приподнят и расположен под наклоном.

На раму крепят исключительно чехлы или чехлы-сумки, однако этот способ наименее комфортный, поэтому сегодня можно встретить все меньше подобных фиксаторов.

Механическое крепление может предусматривать один из трех видов захвата телефона:

«краб» — бывает с верхней, нижней и боковой (самый прочный вариант) фиксацией. Зажимает гаджет словно в тиски. Оснащено регулировкой крепкости сжатия и размера девайса;

гибкий обхват — характерен для площадки-щупалец и «паука». Гаджет прочно зажимается между силиконовыми или резиновыми фиксаторами, не имея ни малейшего шанса сдвинуться при езде;

защелка — смартфон крепится на клипсу;

магнитный — к держателю примагничивается металлическая накладка на смартфоне. Подходит только для устройств с чехлом или корпусом из металла.

Как видите, выбрать велодержатель для телефона абсолютно несложно. На рынке представлено огромное количество вариантов, так что вы точно сможете подобрать нужную модель, учитывая собственные потребности.

Статья создана по материалам сайта Zakupka.com.