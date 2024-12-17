Статті

Що краще: збирати комп’ютер самому чи взяти готову збірку?

GSMinfo17.12.2024
ноутбук чи ПК

Ця стаття присвячена тим, хто замислюється про купівлю нового комп’ютера. Одразу можна підкреслити, що спеціалізовані комп’ютерні магазини вже давно залишилися в минулому – якщо вони є, то в тих містах, де немає маркетплейсів і мережевих магазинів.

Популярність класичного комп’ютера, який складається з монітора, системного блоку і периферії, сильно впала – люди переходять на компактні ноутбуки, а дехто й зовсім працює з планшета. У цій статті ми розберемо, чи варто збирати самостійно комп’ютер або простіше купити готову збірку.

В тему

Як я вже писав вище, зараз популярні компактні комп’ютери. Системні блоки, як правило, використовують в офісі. Та й то багато офісів уже перейшли на надкомпактні комп’ютери-неттопи або моноблоки, які не займають багато місця. А більшість зовсім віддає перевагу ноутбуку або планшету з клавіатурою.

Ноутбук чи системний блок?

У ноутбука по відношенню до системного блоку, якщо розглядати питання з практичного погляду, є кілька мінусів:

  • Висока вартість однакової конфігурації;
  • Відсутня можливість повної модернізації. А деякі моделі і зовсім не підлягають навіть збільшенню пам’яті, оскільки модулі розпаяні на платі;
  • Прив’язка до діагоналі екрана (щоправда, будь-який лептоп можна підключити до зовнішнього монітора).

Звичайний же комп’ютер у повноцінному корпусі можна практично завжди модернізувати. Знову ж таки, тут все залежить від материнської плати і кількості вільних слотів. На материнській платі є слоти PCI, в які можна додавати нові пристрої – у ноутбука така можливість відсутня з часів відходу в минуле порту PCMCIA.

Великий плюс у тому, що збираючи або купуючи системний блок у базовій конфігурації, можна це зробити з натяком на майбутню модернізацію. Наприклад, поміняти процесор на потужніший і додати оперативну пам’ять. Таким чином можна з часом зібрати потужну систему, не втрачаючи відразу великих грошей.

Збирати комп’ютер чи замовити готову збірку?

А тут уже все цікавіше, і будемо знову ж таки розглядати з логічного і практичного погляду. З логічної точки зору мислимо так: якщо від комп’ютера нічого особливо не потрібно (документи, фільми, прості ігри), то підійде будь-яка готова збірка. Головне, щоб процесор був сучасним, якщо Intel, то не нижче Core i3, якщо AMD, то не нижче Ryzen 3.

Процесор має бути обов’язково не старшим трьох поколінь – 13, 14 або Ultra від Intel. Оперативної пам’яті для Windows 11 краще 16 гігабайт, для Windows 8 підійде 8. Накопичувач SSD з імовірністю в 99% вже буде присутній у готовій збірці.

На ринку не багато варіантів готових офісних комп’ютерів, а ось ігрових збірок достатньо – ці комп’ютери популярні у геймерів, все-таки ігровий ноутбук – це зовсім не те.

Який висновок із цього пункту? Збирати готовий комп’ютер доцільно в кількох випадках:

  1. Ви хочете заощадити, купивши комплектуючі з прицілом на модернізацію;
  2. Ви хочете спробувати себе в ролі збирача і зробити все самостійно;
  3. Ви збираєте ігровий комп’ютер.

Чи складно зібрати самостійно комп’ютер?

У принципі, якщо людина хоч раз працювала з викрутками, то нічого складного немає, але є низка нюансів. Будь-який комп’ютер складається з корпусу, блоку живлення, материнської плати, процесора, оперативної та постійної пам’яті. Паяти нічого не потрібно – всі компоненти легко приєднуються один до одного, і за фактом достатньо однієї викрутки.

Але може виникнути низка проблем, з якими стикається новачок у складанні:

  1. Неправильно підібрані комплектуючі за розміром. У молодості в моїй практиці був випадок, коли дроти від блока живлення не дотягувалися до потрібного місця на материнській платі. До того ж обміняти блок живлення в комп’ютерному магазині мені відмовилися – довелося нарощувати дроти самостійно, оскільки подовжувачів подібних мені знайти не вдалося (хоча зараз продаються). Сьогодні, звісно, все уніфіковано, але, наприклад, встановити велику материнську плату в невеликий корпус неможливо – помилку зробити все-таки можна;
  2. Поганий кабель-менеджмент. Усі дроти всередині комп’ютера потрібно укладати акуратно, використовуючи стяжки. Важливо, щоб нічого не бовталося, а також легко знімалося в майбутньому. Ну, потрапляння дротів на вентилятор – найпоширеніша проблема;
  3. Проблема з кріпленнями. Також можна перетягнути або, навпаки, погано закрутити материнську плату. Був випадок, коли мені попався комп’ютер із тріщиною в текстоліті плати через сильне затягування гвинтів;
  4. Неправильне нанесення термопасти. Занадто мало термопасти – погано, занадто багато – теж погано. Важливо правильно нанести термопасту, від цього залежить робота комп’ютера в цілому. Часом подивишся, як нанесли термопасту збирачі-професіонали, і диву даєшся. Особливо це важливо, якщо ви збираєте ігровий комп’ютер;
  5. Неправильно підібрано систему охолодження. Тут знову ж таки з практики – багато хто намагається заощадити на найважливішому, у такий спосіб наражаючи свою систему на небезпеку під час перегріву. Використовуючи потужний процесор, не варто економити на кулері та додаткових вентиляторах на корпусі. А система рідинного охолодження досить складна в збірці, і не кожен зможе її коректно встановити.

Це всього лише найпоширеніші проблеми, які можуть виникнути під час складання комп’ютера. Так, зараз є безліч відеоуроків, але всі нюанси можна знати тільки виходячи з власного досвіду.

І який же висновок?

Збирати комп’ютер самостійно не складно, якщо дотримуватися інструкцій, відеоуроків і бути акуратним. Якщо є якісь сумніви – можна знайти приватного збирача з хорошими відгуками. Також при сервісних центрах великих мережевих магазинів є подібна послуга складання системного блоку – ви просто купуєте у них або приносите готові комплектуючі. Тут відразу варто розуміти, що багато хто дає гарантію 3 роки на готовий комп’ютер, а якщо збирати з комплектуючих, то гарантія буде тільки на комплектуючі (зазвичай 1 рік).

За ідеєю, організації, які продають готові збірки, мають «ганяти» такі комп’ютери на стендах із різними тестами. Перевіряти на нагрівання і на відмову будь-яких компонентів. Саме тому у готової збірки, як правило, йде гарантія 3 роки. А ось якщо ви збираєте ПК самостійно, то з проблемами можна зіткнутися вже пізніше під час роботи. Знову ж таки – не всі так роблять.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

GSMinfo17.12.2024
Back to top button