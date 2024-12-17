Що краще: збирати комп’ютер самому чи взяти готову збірку?

Ця стаття присвячена тим, хто замислюється про купівлю нового комп’ютера. Одразу можна підкреслити, що спеціалізовані комп’ютерні магазини вже давно залишилися в минулому – якщо вони є, то в тих містах, де немає маркетплейсів і мережевих магазинів.

Популярність класичного комп’ютера, який складається з монітора, системного блоку і периферії, сильно впала – люди переходять на компактні ноутбуки, а дехто й зовсім працює з планшета. У цій статті ми розберемо, чи варто збирати самостійно комп’ютер або простіше купити готову збірку.

Як я вже писав вище, зараз популярні компактні комп’ютери. Системні блоки, як правило, використовують в офісі. Та й то багато офісів уже перейшли на надкомпактні комп’ютери-неттопи або моноблоки, які не займають багато місця. А більшість зовсім віддає перевагу ноутбуку або планшету з клавіатурою.

Ноутбук чи системний блок?

У ноутбука по відношенню до системного блоку, якщо розглядати питання з практичного погляду, є кілька мінусів:

Висока вартість однакової конфігурації;

Відсутня можливість повної модернізації. А деякі моделі і зовсім не підлягають навіть збільшенню пам’яті, оскільки модулі розпаяні на платі;

Прив’язка до діагоналі екрана (щоправда, будь-який лептоп можна підключити до зовнішнього монітора).

Звичайний же комп’ютер у повноцінному корпусі можна практично завжди модернізувати. Знову ж таки, тут все залежить від материнської плати і кількості вільних слотів. На материнській платі є слоти PCI, в які можна додавати нові пристрої – у ноутбука така можливість відсутня з часів відходу в минуле порту PCMCIA.

Великий плюс у тому, що збираючи або купуючи системний блок у базовій конфігурації, можна це зробити з натяком на майбутню модернізацію. Наприклад, поміняти процесор на потужніший і додати оперативну пам’ять. Таким чином можна з часом зібрати потужну систему, не втрачаючи відразу великих грошей.

Збирати комп’ютер чи замовити готову збірку?

А тут уже все цікавіше, і будемо знову ж таки розглядати з логічного і практичного погляду. З логічної точки зору мислимо так: якщо від комп’ютера нічого особливо не потрібно (документи, фільми, прості ігри), то підійде будь-яка готова збірка. Головне, щоб процесор був сучасним, якщо Intel, то не нижче Core i3, якщо AMD, то не нижче Ryzen 3.

Процесор має бути обов’язково не старшим трьох поколінь – 13, 14 або Ultra від Intel. Оперативної пам’яті для Windows 11 краще 16 гігабайт, для Windows 8 підійде 8. Накопичувач SSD з імовірністю в 99% вже буде присутній у готовій збірці.

На ринку не багато варіантів готових офісних комп’ютерів, а ось ігрових збірок достатньо – ці комп’ютери популярні у геймерів, все-таки ігровий ноутбук – це зовсім не те.

Який висновок із цього пункту? Збирати готовий комп’ютер доцільно в кількох випадках:

Ви хочете заощадити, купивши комплектуючі з прицілом на модернізацію; Ви хочете спробувати себе в ролі збирача і зробити все самостійно; Ви збираєте ігровий комп’ютер.

Чи складно зібрати самостійно комп’ютер?

У принципі, якщо людина хоч раз працювала з викрутками, то нічого складного немає, але є низка нюансів. Будь-який комп’ютер складається з корпусу, блоку живлення, материнської плати, процесора, оперативної та постійної пам’яті. Паяти нічого не потрібно – всі компоненти легко приєднуються один до одного, і за фактом достатньо однієї викрутки.

Але може виникнути низка проблем, з якими стикається новачок у складанні:

Неправильно підібрані комплектуючі за розміром. У молодості в моїй практиці був випадок, коли дроти від блока живлення не дотягувалися до потрібного місця на материнській платі. До того ж обміняти блок живлення в комп’ютерному магазині мені відмовилися – довелося нарощувати дроти самостійно, оскільки подовжувачів подібних мені знайти не вдалося (хоча зараз продаються). Сьогодні, звісно, все уніфіковано, але, наприклад, встановити велику материнську плату в невеликий корпус неможливо – помилку зробити все-таки можна; Поганий кабель-менеджмент. Усі дроти всередині комп’ютера потрібно укладати акуратно, використовуючи стяжки. Важливо, щоб нічого не бовталося, а також легко знімалося в майбутньому. Ну, потрапляння дротів на вентилятор – найпоширеніша проблема; Проблема з кріпленнями. Також можна перетягнути або, навпаки, погано закрутити материнську плату. Був випадок, коли мені попався комп’ютер із тріщиною в текстоліті плати через сильне затягування гвинтів; Неправильне нанесення термопасти. Занадто мало термопасти – погано, занадто багато – теж погано. Важливо правильно нанести термопасту, від цього залежить робота комп’ютера в цілому. Часом подивишся, як нанесли термопасту збирачі-професіонали, і диву даєшся. Особливо це важливо, якщо ви збираєте ігровий комп’ютер; Неправильно підібрано систему охолодження. Тут знову ж таки з практики – багато хто намагається заощадити на найважливішому, у такий спосіб наражаючи свою систему на небезпеку під час перегріву. Використовуючи потужний процесор, не варто економити на кулері та додаткових вентиляторах на корпусі. А система рідинного охолодження досить складна в збірці, і не кожен зможе її коректно встановити.

Це всього лише найпоширеніші проблеми, які можуть виникнути під час складання комп’ютера. Так, зараз є безліч відеоуроків, але всі нюанси можна знати тільки виходячи з власного досвіду.

І який же висновок?

Збирати комп’ютер самостійно не складно, якщо дотримуватися інструкцій, відеоуроків і бути акуратним. Якщо є якісь сумніви – можна знайти приватного збирача з хорошими відгуками. Також при сервісних центрах великих мережевих магазинів є подібна послуга складання системного блоку – ви просто купуєте у них або приносите готові комплектуючі. Тут відразу варто розуміти, що багато хто дає гарантію 3 роки на готовий комп’ютер, а якщо збирати з комплектуючих, то гарантія буде тільки на комплектуючі (зазвичай 1 рік).

За ідеєю, організації, які продають готові збірки, мають «ганяти» такі комп’ютери на стендах із різними тестами. Перевіряти на нагрівання і на відмову будь-яких компонентів. Саме тому у готової збірки, як правило, йде гарантія 3 роки. А ось якщо ви збираєте ПК самостійно, то з проблемами можна зіткнутися вже пізніше під час роботи. Знову ж таки – не всі так роблять.