Интернет работать до 72 часов без света: опубликована подробная инструкция для настройки 

Инновационная технология xPON позволяет обеспечить бесперебойный доступ к интернету в течение 72 часов, даже если дома нет света. Для этого достаточно подключить ваш роутер и оптический терминал к обычному повербанку. Это простое решение поможет вам оставаться на связи при любых обстоятельствах.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в результате масштабных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины миллионы наших соотечественников оказываются без света. Отсутствие электроэнергии приводит к перебоям со связью, усложняя жизнь украинцев и препятствуя эффективной работе критически важных инфраструктур.

Что такое технология PON

PON, или пассивная оптическая сеть, – это инновационное решение для доступа к интернету. Она использует принцип передачи данных с помощью света по оптическому волокну. Отсутствие активных элементов в сети делает PON менее уязвимой к сбоям и позволяет обеспечить длительную автономную работу устройств даже при отсутствии электроэнергии. Это достигается благодаря тому, что оптический сигнал не требует постоянного усиления, как это происходит в традиционных медных сетях.

Как это работает

Чтобы иметь интернет, когда нет света, вам понадобится несколько вещей. Во-первых, нужно подключить ваш роутер и специальное устройство, которое называется ONU (оптический терминал), к повербанку. Это как дать им дополнительную батарейку. Во-вторых, ваш провайдер должен предоставлять услугу xPON. Это особый тип интернета, который может работать даже без постоянного электроснабжения. Чтобы проверить, есть ли у вас такая услуга, можно обратиться к своему провайдеру или посмотреть на специальной карте, которую создала Минцифра.

Преимущества технологии xPON

Из плюсов использования этой технологии отмечают следующее: