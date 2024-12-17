Інтернет працювати до 72 годин без світла: опублікована детальна інструкція для налаштування 

Інноваційна технологія xPON дозволяє забезпечити безперебійний доступ до інтернету протягом 72 годин, навіть якщо вдома немає світла. Для цього достатньо підключити ваш роутер та оптичний термінал до звичайного повербанку. Це просте рішення допоможе вам залишатися на зв’язку за будь-яких обставин.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, внаслідок масштабних російських обстрілів енергетичної інфраструктури України мільйони наших співвітчизників опиняються без світла. Відсутність електроенергії призводить до перебоїв зі зв’язком, ускладнюючи життя українців і перешкоджаючи ефективній роботі критично важливих інфраструктур.

Що таке технологія PON

PON, або пасивна оптична мережа, — це інноваційне рішення для доступу до інтернету. Вона використовує принцип передачі даних за допомогою світла по оптичному волокну. Відсутність активних елементів у мережі робить PON менш вразливою до збоїв і дозволяє забезпечити тривалу автономну роботу пристроїв навіть за відсутності електроенергії. Це досягається завдяки тому, що оптичний сигнал не потребує постійного підсилення, як це відбувається в традиційних мідних мережах.

Як це працює

Щоб мати інтернет, коли немає світла, вам знадобиться кілька речей. По-перше, потрібно підключити ваш роутер і спеціальний пристрій, який називається ONU (оптичний термінал), до повербанку. Це як дати їм додаткову батарейку. По-друге, ваш провайдер повинен надавати послугу xPON. Це особливий тип інтернету, який може працювати навіть без постійного електропостачання. Щоб перевірити, чи є у вас така послуга, можна звернутися до свого провайдера або подивитися на спеціальній мапі, яку створила Мінцифра.

Переваги технології xPON

Із плюсів використання цієї технології зазначають таке: