Всего 5 минут и батареи начнут греть лучше: лайфхак от профессионала

В отопительный сезон эффективность работы батарей чрезвычайно важна. Существует несколько способов повысить температуру радиаторов. В частности, ранее мы уже рассматривали метод удаления воздуха из системы отопления, который мешает полноценному прогреву помещения.

Эксперты подчеркивают, что чистота батарей напрямую влияет на то, насколько теплым будет ваш дом. Пыль, которая скапливается на поверхности радиаторов, становится своеобразным теплоизолятором, препятствуя распространению тепла по комнате. Поэтому регулярная уборка батарей – это простой и эффективный способ повысить температуру в помещении.

Хотя простые ребристые поверхности батарей относительно легко очистить от пыли, значительно сложнее ситуация с радиаторами, имеющими так называемые «перила». Внешняя поверхность таких батарей может выглядеть чистой, однако внутри, между «перьями», с большой вероятностью накапливается значительное количество пыли.

Как легко почистить батареи от пыли

Накопление пыли и грязи на батареях отопления значительно снижает их эффективность. Особенно это касается радиаторов со сложными ребрами, где пыль оседает и затрудняет теплообмен.

Существует простой метод, который поможет вам быстро и эффективно очистить батареи:

Подготовка места. Расстелите под батареей старую простыню или полотенце, чтобы собрать всю грязь. Использование фена. Включите фен на максимальную мощность и направьте его сопло в пространство между батареей и стеной. Тщательно продуйте все труднодоступные места, где скопилась пыль. Горячий воздух поможет вытянуть даже самые мелкие частицы грязи. Уборка. После процедуры продувки соберите всю пыль, которая собралась на простыне или полотенце.

Как видите все проще чем кажется. Лучше всего проводить такую процедуру хотя бы раз в год перед запуском отопительного сезона. Применив этот простой метод, вы сможете значительно улучшить эффективность отопления в своем доме и создать комфортные условия для проживания. Кроме того такая уборка улучшит качество воздуха в помещении, ведь вы избавитесь от лишней пыли.