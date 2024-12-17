Лише 5 хвилин і батареї почнуть гріти краще: лайфхак від професіонала

В опалювальний сезон ефективність роботи батарей є надзвичайно важливою. Існує кілька способів підвищити температуру радіаторів. Зокрема, раніше ми вже розглядали метод видалення повітря з системи опалення, яке заважає повноцінному прогріванню приміщення.

Експерти підкреслюють, що чистота батарей безпосередньо впливає на те, наскільки теплою буде ваша оселя. Пил, який накопичується на поверхні радіаторів, стає своєрідним теплоізолятором, перешкоджаючи поширенню тепла по кімнаті. Тому регулярне прибирання батарей – це простий і ефективний спосіб підвищити температуру в приміщенні.

Хоча прості ребристі поверхні батарей відносно легко очистити від пилу, значно складніша ситуація з радіаторами, що мають так звані “перила”. Зовнішня поверхня таких батарей може виглядати чистою, проте всередині, між “перами”, з великою ймовірністю накопичується значна кількість пилу.

Як легко почистити батареї від пилу

Накопичення пилу та бруду на батареях опалення значно знижує їх ефективність. Особливо це стосується радіаторів зі складними ребрами, де пил осідає і утруднює теплообмін.

Існує простий метод, який допоможе вам швидко та ефективно очистити батареї:

Підготовка місця. Розстеліть під батареєю старе простирадло або рушник, щоб зібрати весь бруд. Використання фена. Увімкніть фен на максимальну потужність і направте його сопло в простір між батареєю та стіною. Ретельно продуйте всі важкодоступні місця, де накопичився пил. Гаряче повітря допоможе витягнути навіть найдрібніші частинки бруду. Прибирання. Після процедури продування зберіть весь пил, який зібрався на простирадлі або рушнику.

Як бачите все простіше ніж здається. Найкраще проводити таку процедуру хоча б раз на рік перед запуском опалювального сезону. Застосувавши цей простий метод, ви зможете значно покращити ефективність опалення в своїй оселі та створити комфортні умови для проживання. Крім того таке прибирання покращить якість повітря в приміщенні, адже ви позбудетеся зайвого пилу.