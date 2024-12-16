Части украинцев выплатят по 7 000 гривен: кому и на что дадут деньги

Украинские фермеры имеют возможность получить государственную финансовую поддержку на содержание коров, коз и овец. В частности, аграрии, которые содержат от 3 до 100 коров, могут рассчитывать на выплату в размере 7 тысяч гривен за каждую голову скота. Об этом сообщает онлайн-платформа Правительство. Также отмечается, что фермеры, которые содержат маточное поголовье коз и/или овец от 5 до 500 голов, могут получить дотацию в размере 2 тысячи гривен за каждое животное.

Как получить средства за скот

Для того, чтобы оформить эту дотацию, нужно войти в Государственный аграрный реестр. Там надо заполнить специальную форму и добавить все необходимые бумаги. Эта возможность предоставляется всем фермерам Украины, кроме тех, кто живет на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Украинцам выплачивают средства на прохождение зимы

Украинцам предоставляется финансовая поддержка на приобретение твердого топлива. Одновременно с этим, граждане Украины имеют возможность получить жилищную субсидию и льготы на приобретение твердого и печного бытового топлива, в частности дров и угля. Однако такая помощь предоставляется не всем, а только тем, кто не имеет централизованного отопления и не использует для обогрева помещения газ или электроэнергию. Как сообщили в Пенсионном фонде, указанным категориям граждан также может быть предоставлена жилищная субсидия или льготы на коммунальные услуги, такие как:

электроэнергия;

водоснабжение;

вывоз бытовых отходов и тому подобное.

Важно отметить, что право на получение жилищной субсидии на приобретение твердого топлива имеют семьи, доходы которых недостаточны для самостоятельной оплаты отопления. В то же время, льготы на приобретение твердого топлива могут быть предоставлены отдельным категориям граждан, в частности:

ветеранам войны;

лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

многодетным семьям и другим.

Чтобы получить субсидию или льготу на дрова, надо подать заявление. И сделать это можно только один раз в год. Для субсидии нужно заявление и декларация. А для льготы, кроме заявления, может понадобиться справка о том, что у вас есть печное отопление.