Частині українців виплатять по 7 000 гривень: кому та на що дадуть гроші

Українські фермери мають можливість отримати державну фінансову підтримку на утримання корів, кіз та овець. Зокрема, аграрії, які утримують від 3 до 100 корів, можуть розраховувати на виплату в розмірі 7 тисяч гривень за кожну голову худоби. Про це повідомляє онлайн-платформа Уряд. Також зазначається, що фермери, які утримують маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів, можуть отримати дотацію в розмірі 2 тисячі гривень за кожну тварину.

Як отримати кошти за худобу

Для того, щоб оформити цю дотацію, потрібно увійти в Державний аграрний реєстр. Там треба заповнити спеціальну форму і додати всі необхідні папери. Ця можливість надається всім фермерам України, крім тих, хто живе на окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Українцям виплачують кошти на проходження зими

Українцям надається фінансова підтримка на придбання твердого палива. Одночасно з цим, громадяни України мають можливість отримати житлову субсидію та пільги на придбання твердого та пічного побутового палива, зокрема дров та вугілля. Однак така допомога надається не всім, а лише тим, хто не має централізованого опалення та не використовує для обігріву приміщення газ чи електроенергію. Як повідомили у Пенсійному фонді, зазначеним категоріям громадян також може бути надана житлова субсидія або пільги на комунальні послуги, такі як:

електроенергія;

водопостачання;

вивезення побутових відходів тощо.

Важливо зазначити, що право на отримання житлової субсидії на придбання твердого палива мають сім’ї, доходи яких недостатні для самостійної оплати опалення. Водночас, пільги на придбання твердого палива можуть бути надані окремим категоріям громадян, зокрема:

ветеранам війни;

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

багатодітним сім’ям та іншим.

Щоб отримати субсидію або пільгу на дрова, треба подати заяву. І зробити це можна тільки один раз на рік. Для субсидії потрібна заява і декларація. А для пільги, крім заяви, може знадобитися довідка про те, що у вас є пічне опалення.