Штрафуют на 8 000 гривен: важное предупреждение для автомобилистов

Несмотря на то, что сейчас в Украине водители могут ездить зимой на летней резине безнаказанно, в ближайшее время ситуация может измениться. В парламенте уже зарегистрирован законопроект, который вводит штрафы за такое нарушение. Если закон примут, то за езду на легковом автомобиле на летней резине зимой придется заплатить 340 гривен, а для грузовиков и автобусов штраф будет намного выше – 8500 гривен.

Стало известно, какие штрафы грозят водителям, которые продолжат ездить зимой на летней резине после вступления нового закона в силу. Специалисты в области безопасности дорожного движения отмечают, что использование зимней резины существенно уменьшает риск возникновения аварийных ситуаций.

Зимние шины обеспечивают более надежное сцепление с дорогой, особенно на скользких покрытиях, таких как лед или снег. Это позволяет автомобилю быстрее остановиться и точнее реагировать на действия водителя. В отличие от летней резины, которая становится твердой на морозе и теряет свои свойства, зимние шины остаются мягкими и эластичными даже при низких температурах. Специальный рисунок протектора зимних шин позволяет эффективно отводить воду и снег, что улучшает сцепление с дорогой в любую зимнюю погоду.

Будут ли штрафы уже этой зимой

Как сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, введение штрафов за зимнюю резину в этом году маловероятно. В Украине продолжаются обсуждения этого вопроса, и многие выступают против таких штрафов.

В то же время в патрульной полиции отмечают, что зимняя резина – это уже не совет, а обязательное требование. Сегодня в правилах дорожного движения прописано, что шины должны соответствовать определенным техническим требованиям, но конкретных требований по сезонности там нет.

Штрафуют ли за летнюю резину зимой?

Сейчас в Украине не предусмотрено прямого штрафа за езду на летней резине зимой. Однако, если твоя резина не соответствует всем стандартам, тебе могут выписать штраф от 340 до 680 гривен. Если же ты снова нарушишь правила, то можешь остаться без прав на полгода или даже попасть под арест на 10 суток.