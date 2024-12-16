Штрафують на 8 000 гривень: важливе попередження для автомобілістів

Незважаючи на те, що зараз в Україні водії можуть їздити взимку на літній гумі безкарно, найближчим часом ситуація може змінитися. У парламенті вже зареєстровано законопроєкт, який вводить штрафи за таке порушення. Якщо закон ухвалять, то за їзду на легковому автомобілі на літній гумі взимку доведеться заплатити 340 гривень, а для вантажівок і автобусів штраф буде набагато вищим – 8500 гривень.

Стало відомо, які штрафи загрожують водіям, які продовжать їздити взимку на літній гумі після набрання новим законом чинності. Фахівці в галузі безпеки дорожнього руху наголошують, що використання зимової гуми істотно зменшує ризик виникнення аварійних ситуацій.

Зимові шини забезпечують більш надійне зчеплення з дорогою, особливо на слизьких покриттях, таких як лід або сніг. Це дає змогу автомобілю швидше зупинитися і точніше реагувати на дії водія. На відміну від літньої гуми, яка стає твердою на морозі та втрачає свої властивості, зимові шини залишаються м’якими та еластичними навіть за низьких температур. Спеціальний малюнок протектора зимових шин дає змогу ефективно відводити воду і сніг, що покращує зчеплення з дорогою в будь-яку зимову погоду.

Чи будуть штрафи вже цієї зими

Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, уведення штрафів за зимову гуму цього року малоймовірне. В Україні тривають обговорення цього питання, і чимало людей виступають проти таких штрафів.

Водночас у патрульній поліції наголошують, що зимова гума – це вже не порада, а обов’язкова вимога. Сьогодні в правилах дорожнього руху прописано, що шини мають відповідати певним технічним вимогам, але конкретних вимог щодо сезонності там немає.

Чи штрафують за літню резину взимку?

Наразі в Україні не передбачено прямого штрафу за їзду на літній гумі взимку. Однак, якщо твоя гума не відповідає всім стандартам, тобі можуть виписати штраф від 340 до 680 гривень. Якщо ж ти знову порушиш правила, то можеш залишитися без прав на пів року або навіть потрапити під арешт на 10 діб.