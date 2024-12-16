Часть пенсионеров лишатся своих льгот и надбавок: такое решение уже приняли в Верховной Раде

Уже известны некоторые детали о государственном бюджете на 2025 год. Известно, что львиная доля средств будет направлена ​​на военную отрасль. На втором месте социальная сфера и она в 2025 году будет немного страдать в плане финансирования. Например, минимальную пенсию и зарплату планируют заморозить, и отменят это решение, если в бюджет поступят дополнительные средства. Также решили отменить льготы для некоторых пенсионеров, имеющих статус чернобыльца. Речь не обо всех, а о тех, кто не проживал в зоне отчуждения в период с 1986 по 1993 год. Другие чернобыльцы, а также ликвидаторы аварии остаются при всех своих льготах и ​​надбавках.

Нардепы уже объяснили детали

Об этом стало известно в эфире Национального телемарафона. Об упразднении льгот для этой категории населения сообщила народная депутат Леся Забуранная.

“Вопрос касается в первую очередь тех граждан, которые не проживали фактически в соответствующих зонах с 1986 по 1993 год. Инициатива правительства, которая не была поддержана бюджетным комитетом, вызвана тем, что очень большое количество граждан регистрировались на территориях, подпадающих под льготные территории, где предполагаются под эти надбавки. И для того, чтобы верифицировать, определить тех, кто имеет право на надбавку на пенсию в размере 2361 гривны”, – объясняет Забуранная.

Что касается других людей, которые жили на этих территориях, или были ликвидаторами аварии, то все они останутся со своими льготами и надбавками.

“Сейчас, к верификации, у нас около 639 тысяч человек, имеющих право на эту надбавку. Если мы говорим о тех гражданах, которые фактически проживали с 1986 года по 93 и не говорим, о других, это позволит сэкономить почти 15 млрд грн. Эти средства зайдут и общий фонд государственного бюджета”, – говорит народная депутатка.

Также надбавки и льготы останутся у тех, кто получил инвалидность в результате Чернобыльской аварии или вследствие участия в ее ликвидации.