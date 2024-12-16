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Частина пенсіонерів втратять свої пільги та надбавки: таке рішення вже прийняли у Верховній Раді

Карел Тетяна16.12.2024
пенсія

Наразі вже відомі деякі деталі про державний бюджет на 2025 рік. Відомо, що левова частка коштів буде спрямована на воєнну галузь. На другому місці соціальна сфера й вона у 2025 році трохи страждатиме в плані фінансування. Наприклад, мінімальну пенсію та зарплату планують заморозити, і скасують це рішення хіба, якщо в бюджет поступлять додаткові кошти. Також вирішили скасувати пільги для деяких пенсіонерів, що мають статус “чорнобильця”. Мова не про всіх, а про тих, хто не проживав у зоні відчуження в період з 1986 по 1993 рік. Інші “чорнобильці”, а також ліквідатори аварії залишаються при всіх своїх пільгах та надбавках.

Нардепи вже пояснили деталі

Про це стало відомо в ефірі Національного телемарафону. Про скасування пільг для цієї категорії населення повідомила народна депутатка Леся Забуранна.

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Пенсіонер

“Питання стосується у першу чергу тих громадян, які не проживали фактично у відповідних зонах з 1986-го по 1993 рік. Ініціатива уряду, яка не була підтримана бюджетним комітетом, спричинена тим, що дуже велика кількість громадян реєструвалися на територіях, які підпадають під пільгові території, де передбачаються під ці надбавки. І для того, щоб верифікувати, визначити тих, хто має право на надбавку на пенсію в розмірі 2361 гривні”, – пояснює Забуранна.

Що стосується інших людей, які жили на цих територіях, або ж були ліквідаторами аварії, то всі вони залишаться зі своїми пільгами та надбавками.

“Зараз, до верифікації, у нас приблизно 639 тисяч людей, які мають право на цю надбавку. Якщо ми говоримо про тих громадян, які фактично проживали з 1986 року по 93-й і не говоримо, про інших, це дозволить зекономити майже 15 млрд грн. Ці кошти зайдуть й загальний фонд державного бюджету”, – говорить народна депутатка.

Також надбавки й пільги залишаться у тих хто отримав інвалідність внаслідок Чорнобильської аварії або внаслідок участі у її ліквідації.

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Карел Тетяна16.12.2024
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