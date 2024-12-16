Частина пенсіонерів втратять свої пільги та надбавки: таке рішення вже прийняли у Верховній Раді

Наразі вже відомі деякі деталі про державний бюджет на 2025 рік. Відомо, що левова частка коштів буде спрямована на воєнну галузь. На другому місці соціальна сфера й вона у 2025 році трохи страждатиме в плані фінансування. Наприклад, мінімальну пенсію та зарплату планують заморозити, і скасують це рішення хіба, якщо в бюджет поступлять додаткові кошти. Також вирішили скасувати пільги для деяких пенсіонерів, що мають статус “чорнобильця”. Мова не про всіх, а про тих, хто не проживав у зоні відчуження в період з 1986 по 1993 рік. Інші “чорнобильці”, а також ліквідатори аварії залишаються при всіх своїх пільгах та надбавках.

Нардепи вже пояснили деталі

Про це стало відомо в ефірі Національного телемарафону. Про скасування пільг для цієї категорії населення повідомила народна депутатка Леся Забуранна.

“Питання стосується у першу чергу тих громадян, які не проживали фактично у відповідних зонах з 1986-го по 1993 рік. Ініціатива уряду, яка не була підтримана бюджетним комітетом, спричинена тим, що дуже велика кількість громадян реєструвалися на територіях, які підпадають під пільгові території, де передбачаються під ці надбавки. І для того, щоб верифікувати, визначити тих, хто має право на надбавку на пенсію в розмірі 2361 гривні”, – пояснює Забуранна.

Що стосується інших людей, які жили на цих територіях, або ж були ліквідаторами аварії, то всі вони залишаться зі своїми пільгами та надбавками.

“Зараз, до верифікації, у нас приблизно 639 тисяч людей, які мають право на цю надбавку. Якщо ми говоримо про тих громадян, які фактично проживали з 1986 року по 93-й і не говоримо, про інших, це дозволить зекономити майже 15 млрд грн. Ці кошти зайдуть й загальний фонд державного бюджету”, – говорить народна депутатка.

Також надбавки й пільги залишаться у тих хто отримав інвалідність внаслідок Чорнобильської аварії або внаслідок участі у її ліквідації.