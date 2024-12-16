По 10 000 гривен на одного члена семьи: ВПЛ могут оформить новый вид помощи

В конце 2024 г. в Украине появилось много новых видов социальной помощи. Это разовые выплаты, а также помощь, которую могут выплачивать людям в течение трех или более месяцев. Среди претендентов чаще всего уязвимые категории населения, внутренне перемещенные лица или проживающие близко к зоне боевых действий. Однако есть и виды выплат, рассчитанные на всех украинцев, или наоборот, на жителей только одного региона. Сегодня об одной из таких выплат сообщили в Днепропетровской области. Все ВПЛ, проживающие в Днепре и области, а также жители без этого статуса, но находящиеся в затруднительном положении могут оформить новую и единовременную выплату от организации “Каритас Германия”. Еще одним спонсором этой помощи выступило Министерство иностранных дел Германии.

Оформить можно до 40 000 гривен

Оформить можно по 10 000 гривен на одного члена семьи и максимум на четырех человек. То есть, одна семья может получить до 40 000 гривен, которые можно потратить на любые свои нужды. В приоритете помочь пострадавшим от обстрелов или имеющим поврежденное имущество в результате боевых действий. Однако получить выплату могут и другие семьи. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально.

Кто может подавать заявку?

Заявку можно подавать, если принадлежите к одной из этих категорий:

Проживаете в Днепре и области на постоянной основе или переехали сюда и имеете статус ВПЛ и пострадали от боевых действий. Лица, имеющие инвалидность 1 и 2 группы (приобретенную или врожденную). Одинокие пожилые люди старше 60 лет. Одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. Многодетные семьи, где воспитываются три и более несовершеннолетних детей. Беременные женщины и те, которые воспитывают детей в возрасте до трех лет.

Чтобы подать заявку, нужно собрать следующий перечень документов: паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие то, что вы принадлежите к уязвимой категории населения, а также документы о том, что у вас повреждено имущество (если такое случилось). Более подробную информацию вы можете узнать за следующими номерами телефонов:

+38 098 665 73 88

+38 095 459 55 20

+38 073 459 55 20

Звонить можно с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00.