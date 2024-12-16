По 10 000 гривень на одного члена сім’ї: ВПО можуть оформити новий вид допомоги

Наприкінці 2024 року в Україні з’явилося багато нових видів соціальної допомоги. Це разові виплати, а також допомога, яку можуть виплачувати людям протягом трьох, чи більше місяців. Серед претендентів найчастіше вразливі категорії населення, внутрішньо переміщені особи, чи ті, хто проживає близько до зони бойових дій. Проте є й види виплат, які розраховані на всіх українців, або навпаки, на мешканців лише одного регіону. Сьогодні про одну з таких виплат повідомили у Дніпропетровській області. Всі ВПО, які проживають у Дніпрі та області, а також мешканці без цього статусу, але ті, які перебувають у скрутному становищі можуть оформити нову та одноразову виплату від організації “Карітас Німеччина”. Ще одним спонсором цієї допомоги виступило Міністерство іноземних справ Німеччини.

Оформити можна до 40 000 гривень

Оформити можна по 10 000 гривень на одного члена родини й максимум на чотирьох осіб. Тобто одна сім’я може отримати до 40 000 гривень, які можна витратити на будь-які свої потреби. В пріоритеті допомогти тим, хто постраждав від обстрілів, або має пошкоджене майно внаслідок бойових дій. Однак отримати виплату можуть й інші сім’ї. Кожен запит розглядатимуть індивідуально.

Хто може подавати заявку?

Заявку ви можете подавати, якщо належите до однієї з цих категорій:

Проживаєте у Дніпрі та області на постійній основі або переїхали сюди та маєте статус ВПО і постраждали від бойових дій. Особи, які мають інвалідність 1 та 2 групи (набуту або вроджену). Одинокі літні люди, яким понад 60 років. Одинокі батьки, які виховують неповнолітніх дітей. Багатодітні родини, де виховується троє та більше неповнолітніх дітей. Вагітні жінки, та ті, які виховують дітей у віці до трьох років.

Щоб подати заявку потрібно зібрати наступний перелік документів: паспорт, ідентифікаційний код, документи, які підтверджують те, що ви належите до вразливої категорії населення, а також документи про те, що у вас пошкоджене майно (якщо таке трапилося. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за наступними номерами телефонів:

+38098 665 73 88

+38095 459 55 20

+38073 459 55 20

Телефонувати можна з понеділка по четвер з 10:00 до 16:00.