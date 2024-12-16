Дієтологи наперебій розхвалюють новий суперфуд: що таке амарант і з чим його їдять

Останнім часом здорове харчування стало свого роду трендом, особливо серед активної молоді, що займається спортом. Так звані суперфуди заполонили полиці супермаркетів, хоч ще кілька років тому такі продукти, як насіння чіа, ягоди годжі чи зелену гречку можна було знайти лише в інтернет-магазинах. Зараз популярності набуває ще один, новий для українців продукт, що має унікальні корисні властивості. Сьогодні ми поговоримо про амарант.

Що таке амарант?

Амарант – це зернова культура родом з Південної Америки, яку полюбляли ще древні ацтеки. Трохи схожа на пшоно крупа у давнину вважалася одним із найкращих продуктів, що чудово насичував організм, додавав здоров’я та сил. Зараз вже цей древній злак знову набирає шаленої популярності. Вчені наперебій прославляють позитивний вплив амаранту на самопочуття та фізичну форму.

Які властивості амаранту?

Згідно з дослідженнями дієтологів, амарант є одним із найкращих джерел білку та клітковини серед злаків. За цими показниками він значно випереджає такі популярні крупи, як гречка, рис, булгур та ін. Доречі саме завдяки високому вмісту білку та клітковини амарант сприяє швидшому спалюванню жиру. А ще цей суперфуд покращує травлення та є чудовою профілактикою закрепів.

В зернах амаранта зібраний потужний коктейль вітамінів та мінералів. Найбільше у цій крупі магнію, кальцію, заліза та вітамінів групи В. Саме тому споживання амаранту укріплює кістки, додає енергії та сприяє підвищенню імунітету. Доречі, на відміну від більшості круп, амарант підходить людям із нетолеранцією глютену.

Серед плюсів амаранту також «вміння» знижувати рівень так званого «поганого» холестерину, завдяки чому він позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи.

Як вживати амарант?

Амарант можна їсти як у вигляді каші, так і використовувати в якості одного з компонентів для приготування інших страв. Наприклад його часто додають до супів, салатів і навіть деяких десертів. Дієтологи радять їсти амарант у тому чи іншому вигляді принаймні 2-3 рази на тиждень. А для покращення результатів від його вживання можна також додати на повсякдень хоча б мінімальну фізичну активність, не забуваючи й про здоровий сон.