Бренд чи репліка: які запчастини обрати для свого автомобіля

Кожна автівка потребує постійного технічного обслуговування, а з часом і грунтовного ремонту. У такі моменти автовласники постають перед важливим вибором: оригінальні чи неоригінальні автодеталі. Досвідчений спеціаліст одного із популярних СТО розповів про плюси і мінуси обох варіантів.

Якість

Оригінальні запчастини виготовляються на заводі виробника під суворим контролем та згідно із високими стандартами бренду. Перед продажем такі деталі проходять багатоетапне тестування, що гарантує їм якість та довговічність.

Неоригінальні запчастини чи так звані репліки також можуть бути досить хорошої якості, проте технологія їх виробництва відрізняється відсутністю чітких вимог. Зокрема може варіюватися склад металу, точність параметрів тощо. Все це впливає на кінцевий результат.

Сумісність

Оригінальні запчастини розробляють спеціально для певної марки та моделі авто. Тож можна не сумніватися у тому, що запчастина «сяде» ідеально, та й під час експлуатації не підведе.

Неоригінальні запчастини можуть або взагалі не пасувати автівці, або ж їх доведеться підганяти під конкретні параметри. А передбачити подальшу «поведінку» реплік взагалі неможливо.

Ціна

Оригінальні запчастини вирізняються дороговизною, адже у їхню ціну закладена не тільки вартість матеріалів, а також ціна розробки, тестування та ім’я бренду.

Неоригінальні запчастини не такі дорогі, оскільки від них не вимагається ідеальної відповідності вимогам виробника. Та й компанії, які їх виготовляють, зазвичай не можуть похизуватися світовим іменем.

Гарантія

Оригінальні запчастини купують одразу із офіційною гарантією від виробника, за якою їх можна повернути чи обміняти протягом кількох років.

Неоригінальні запчастини часом також можуть мати певний гарантійний термін, але це скоріше рідкість і залежить від виробника.

Доступність

Оригінальні запчастини, що підійдуть саме на вашу автівку, не складно знайти на сайті бренду або у офіційних дилерів. Хоч їх доставка із заводу виробника може зайняти досить багато часу.

Оригінальні запчастини зазвичай доступні у локальних магазинах автозапчастин або на різноманітних маркетплейсах. Плюс у тому, що їх можна отримати і встановити на свою автівку за лічені дні.

Репутація бренду

Оригінальні запчастини вважаються більш престижним та надійним варіантом через додаткову цінність, якої надає їм відомий бренд.

Неоригінальні запчастини у багатьох автомобілістів не викликають особливої довіри, адже вони зійшли з конвеєра маловідомих виробників, що не можуть похизуватися своєю репутацією.

Які деталі краще обрати?

Приймаючи рішення на користь того чи іншого варіанту, важливо визначитися зі своїми пріоритетами. Якщо для вас на першому місці якість та надійність, а ціна й час очікування не відіграють суттєвої ролі – варто обрати оригінальні деталі. На першому місці дешевизна й терміновість, а репутація бренду і повна відповідність параметрам не такі вже й важливі – вам підійдуть неоригінальні запчастини (репліки).

Але пам’ятайте, що обираючи оригінали – ви платите ще й за гарантію успішної експлуатації. А от недорогі репліки цілком можливо доведеться замінити вже за кілька років. Тож ще невідомо який варіант більш вигідний.