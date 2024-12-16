Проста помилка на парковці, яка може коштувати вам штрафу

Патрульна поліція в Україні працює згідно із високими міжнародними стандартами. Саме тому вітчизняних водіїв вкрай рідко штрафують «не по ділу». Однак трапляються недобросовісні поліцейські, які намагаються нажитися на недосвідчених автомобілістах, виписуючи їм штрафи за неіснуючі порушення. Автоюрист поділився подробицями одного з таких випадків, що трапився з його клієнтом.

Оштарафували за непристібнутий ремінь на парковці

Неприємна ситуація трапилося просто на підземні парковці торгового центру Дніпра. Чоловік сидів у машині, чекаючи на свою дружину, що саме вирушила за покупками. Ремінь безпеки він ростебнув, проте двигун не заглушив, щоб не сидіти у холодному салоні. У цей час до нього підійшов патрульний та виписав штраф за їзду без ременя безпеки. Факт порушення він обґрунтував тим, що в автівці був увімкнений двигун.

Водій навіть не намагався сперечатися з поліцейським, адже не мав жодних доказів своєї невинуватості. У автівці не було відеореєстратора, а навколо жодної людини, яка могла б виступити в ролі свідка. Тож чоловік просто сплатив штраф, щоб уникнути зайвих неприємностей.

Як уникнути шахрайства з боку поліцейських?

Юристи, що спеціалізуються на захисті прав автомобілістів, попереджають, що такі випадки шахрайства з боку поліцейських, хоч і нечасто, але трапляються. Намагаючись покращити статистику, а заразом і своє матеріальне положення, вони штрафують водіїв фактично за будь що. Тож автомобілістам варто бути готовими до непередбачуваних ситуацій.

Від багатьох небезпек, серед яких і неправомірні дії патрульних, захистить відеореєстратор. Адже відео – це найкращий спосіб довести свою невинуватість та чудовий доказ злочинних дій поліції. Якщо ж відеореєстратора у автівці немає, потрібно під час розмови із правоохоронцем увімкнути камеру чи диктофон на телефоні. Це також непоганий спосіб вирішити спірну ситуацію. В крайньому випадку ви зможете надати ці аудіо- та відеоматеріали своєму юристу, якщо справа дійде до суду.