За інтернет доводиться платити двічі: скільки електроенергії витрачає Wi-Fi роутер

Регулярні відключення світла та підвищення цін на енергопостачання змушують українців більш відповідально ставитися до споживання електроенергії. Проте для свідомої економії цього ресурсу важливо знати, скільки кіловатів споживають найчастіше використовувана техніка. Наприклад чимало користувачів поняття не мають, яка енерговитратність такого базового пристрою, як Wi-Fi роутер.

Скільки електрики споживає Wi-Fi роутер?

Зазвичай роутер за годину роботи споживає від 5 до 20 Вт. Таким чином протягом доби цей пристрій витрачає щонайменше 120 Вт-год (0,12 кВт-год). Та якщо Wi-Fi роутер дуже потужний та має велику зону покриття – за добу він може споживати всі 480 Вт-год (0,48 кВт-год).

Більшість роутерів споживають близько 10 Вт за годину, а їх добова енерговитрата не перевищує 240 Вт-год (0,24 кВт-год). Таким чином протягом місяця лише на роботу роутера йде близько 7,2 кВт-год. Хоч зараз, у зв’язку із регулярними відключеннями світла, цей показник може бути дещо нижчим.

Що ж стосується передачі даних, то на 1 ГБ, переданий через оптоволоконні мережі, витрачається 0,2-0,5 кВт-год. Натомість передача такого ж об’єму даних за допомогою мобільної мережі – це вже близько 2-3 кВт-год.

Як користуватися роутером, щоб зекономити?

Якщо ви прийняли тверде рішення заощаджувати на електроенергії, вам у цьому допоможе продумане використання роутера. Перше, що ви можете зробити – це вимикати маршрутизатор на ніч. Така звичка може зекономити від 2 до 3 кВт-год на місяць, натомість жодним чином не позначиться на вашому комфорті.

Другим варіантом економії на роботі Wi-Fi роутера є його вимкнення на період, коли вас немає вдома. Наприклад о 8 годині ранку вся родина розходиться хто на роботу, хто в школу, і до 17-18 години інтернетом користуватися просто нікому. То чому б не вимкнути роутер зранку і ввімкнути його вже після повернення додому. Якщо використовувати ці два способи одночасно, за місяць можна заощадити близько 5-6 кВт-год, тобто 20-25 грн.