«Тисячу Зеленського» можна буде отримати і без смартфона: як це зробити

Українці, що не мають смартфонів та додатку «Дія» все одно зможуть отримати «тисячу Зеленського». Цим громадянам зимову допомогу від держави виплатять через визначені банки або «Укрпошту». Така опція стала доступною з 10 грудня.

Хто може отримати гроші без «Дія»?

Кошти за програмою «Зимова єПідтримка» без реєстрації в «Дія» виплачуватимуть таким категоріям громадян:

люди, що через свої релігійні переконання не мають ідентифікаційного коду;

пенсіонери у віці понад 65 років;

офіційні представники чи опікуни неповнолітніх дітей.

Куди звернутися для оформлення виплати?

Українці, що входять до перелічених категорій, для отримання зимової допомоги в розмірі 1000 грн можуть звернутися до будь-якого із перелічених банків-партнерів програми. Серед цих банків:

ПриватБанк;

А-Банк;

Sense Bank;

Акордбанк;

Глобус Банк та ін.

Крім того особи з інвалідністю І-ІІ груп та пенсіонери від 60 років можуть звернутися по виплати до відділень «Укрпошти». Усі решта для отримання «тисячі Зеленського» повинні надіслати відповідну заявку через мобільний застосунок «Дія».

Куди можна витратити «тисячу Зеленського»?

За кошти, отримані в рамках програми «Зимова єПідтримка», не можна купувати одяг, продукти, косметику тощо. Вони мають конкретне призначення і можуть бути витрачені лише на:

оплату комуналки;

сплату рахунків за мобільний зв’язок;

придбання ліків;

абонементів у спортзал;

квитків у театр чи кіно;

книжок;

благодійність;

допомогу ЗСУ, в тому числі придбання військових облігацій.

Загалом програма «Зимова єПідтримка» має на меті допомогти людям пережити непростий зимовий період та закрити хоч деякі зі своїх базових потреб, на які часом не вистачає власних доходів. Особливо важливою ця допомога є для пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших громадян пільгових категорій, які не можуть дозволити собі смартфон. Саме тому для них і створили альтернативний спосіб отримання виплат.