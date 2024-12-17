Як випрати великий плед або важку ковдру, якщо вона не влазить у пральну машину
У цій статті хочу поділитися з вами дуже простим і ефективним способом, як випрати важку ковдру або плед у домашніх умовах, якщо вона не влазить у пральну машину.
Якщо у вас велика ковдра, вона може просто не поміститися в барабан пральної машини. Крім того, після намокання ковдра стане важка, що може призвести до поломки пральної машини. Але не обов’язково нести ковдру у хімчистку. Цілком реально впоратися із завданням у домашніх умовах. І зараз я покажу вам, як випрати ковдру чи плед із мінімальними зусиллями. Я пратиму великий плед.
Наберіть у ванну теплу воду. Температура має бути приблизно 40 градусів. Але обов’язково подивіться рекомендації на ярлику.
Додайте 6 столових ложок соди.
2 столові ложки засоби для миття посуду.
Для прання використовуйте рідкий миючий засіб або капсулу.
Все добре розчиніть у воді. І замочіть плед на 4:00.
За цей час кілька разів потрібно буде пом’яти руками плед. Або можете використовувати швабру, і тоді вам не доведеться нахилятися та напружувати спину.
Після замочування спустіть брудну воду.
Тепер плед потрібно прополоскати. Наберіть у ванну чисту воду та помніть плед руками.
Воду потрібно буде міняти доти, доки вона не стане чистою. Тобто це буде не одне, а 2-3, може навіть 4, полоскання.
Після останнього полоскання не піднімаючи плед, крутіть його у ванній, щоб з нього стікло якомога більше води.
Далі візьміть швабру чи стілець і перекиньте крізь них плед.
Так із нього стіче ще більше води. Залишіть у такому стані на 15 хвилин. Не залишайте плед довго, інакше з’явиться неприємний запах.
Тепер потрібно розвісити плед на свіжому повітрі.
Спочатку я перекидаю його через стільці.
Дивіться, скільки ще води стікає.
А коли плед стане зовсім легким, вішаю його на мотузки. Обов’язково відкрийте вікна на балконі, щоб плед добре провітрився.
Плед чистий, сухий і тепер ним можна ховатися або його можна прибрати для зберігання. Сподіваюся, ці рекомендації будуть вам корисні. Ну і як ви зрозуміли, точно таким же способом можна випрати велику важку ковдру.
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