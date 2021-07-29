4 геніальних письменники, у яких були проблеми з психікою

Розповімо сьогодні про чотирьох відомих письменників, у яких були проблеми з ментальним здоров’ям.





Едгар Алан По – душевний розлад

Автор таких приголомшливих творів, як “Золотий жук”, “Вбивство на вулиці Морг”, “Зачарований замок” і ін., Страждав від галюцинацій і манії переслідування. Душевні проблеми збільшувалися, коли Алан По вживав алкоголь і заборонені речовини.

Після смерті його юної дружини (в 1847 році Вірджинія померла від туберкульозу, їй було всього 25 років) проблеми з психікою посилилися: почалися провали в пам’яті і почастішали галюцинації .

Після смерті Вірджинії Едгар ще два рази намагався одружитися. Але одну обраницю злякала його нездорова психіка, а інша не дочекалася його в день одруження, тому що По валявся в трактирі в п’яному маренні.

Письменник помер у клініці в Балтіморі в 1849 році. Перед кончиною він мав сильні конвульсії і чергове помутніння в свідомості.

Ернест Хемінгуей – депресія в гострій стадії

Ідея “втраченого покоління” не залишала письменника до кінця його життя. Стурбований мінливим світом, в 1960 році Ернест повернувся з Куби в Америку. На Кубі Хемінгуей прожив 11 років. Саме там було написано один з кращих його творів “Старий і море”.

Після повернення на Батьківщину письменник став зовсім іншою людиною, за словами його дружини. Депресивний стан день у день не покидав письменника. Дружина і близькі Ернеста порадили йому пройти лікування в психіатричній клініці.

13 сеансів електрошоку не рятували психіку письменника, а лише погіршували ситуацію: Хемінгуей став втрачати пам’ять і не міг більше писати.

Письменство було важливою частиною життя великого творця. Тому, зрозумівши, що не напише надалі жодного рядка, він зробив кілька спроб звести рахунки з життям. До того ж, йому не давали спокою параноїдальні спалахи.

У 1961 році після остаточної виписки з клініки Ернест Хемінгуей наклав на себе руки, випустивши дві кулі (з двостволки) в голову.

Микола Гоголь – фобії, маніакально-депресивний психоз

Гоголь писав своїм друзям, що міг перебувати в нерухомому стані по два-три тижні. Були часи, коли він активно писав і перебував у гарному настрої. А були часи, коли він не торкався до пера зовсім і вважав написані тексти нікчемними.

Найстрашнішою фобією письменника був страх того, що його поховають живцем. Все життя Гоголь спав сидячи.

За кілька днів до смерті Микола Гоголь перестав їсти. Параноя і безпам’ятство стали керувати ним. У 42 роки письменник помер уві сні.

Сергій Єсенін – маніакально-депресивний психоз

Хвороба ускладнювалась тим, що Єсенін багато пив. Періодичні спалахи гніву, про які не раз розповідав його товариш, письменник, Анатолій Маріенгоф, приносили дискомфорт не тільки близьким, але і абсолютно безневинним людям.

Сергій не раз відвідував психоневрологічний диспансер як в Росії, так і за кордоном.

Манія переслідування, а також депресивний стан не відпускали письменника і після лікування в клініці. 28 грудня 1925 він звів рахунки з життям в Санкт-Петербурзі в готелі «Англетер».