10 найкращих слів, які ви почуєте в аніме

Ви добре знаєтеся на аніме? Через японське коріння цього різновиду мистецтва, у наших улюблених аніме є чимало японських слів — але чи багато з них ви розумієте?

Пропонуємо ознайомитися зі значеннями 10 поширених в аніме термінів і , можливо, вони допоможуть вам говорити так само, як і ваші улюблені герої.

Baka

На жаль, людині притаманно всюди використовувати образливі слова. В аніме часто з’являється слово «бака», яке персонаж використовує, коли трапляється щось дурне чи безглузде.

У буквальному перекладі цей японський термін означає «ідіот», тому, мабуть, краще не використовувати його в колі друзів, які розуміють японську, аби вони не образилися!

Oniisan

В аніме часто фігурують старші брати. Фанати, навіть, складають переліки найкращих персонажів старшого брата. Це слово майже завжди вживається молодшою сестрою, аби передати найрізноманітніші емоції залежно від вимови.

Довге, благальне «Оніісан» виражає скорботу, а коротке, різке — лють. У відповідь ви можете почути «Оне-тян» (молодша сестра), але чоловіча альтернатива є найуживанішою.

Otaku

Слово «отаку» дуже поширене в аніме-сфері, адже ним можна описати багатьох його шанувальників. Це стосується людини, яка є одержимою: не в негативному сенсі, як, наприклад, коли в когось спостерігаються симптоми ігрової залежності, а навпаки, людини, яка поглинає все, що пов’язане зі своєю пристрастю.

Найближчими українськими відповідниками будуть «ботан» чи «фанат», тож якщо ви любите аніме, то можете хизуватися тим, що ви «отаку»!

Daijōbu

У різноманітних драмах зі світу аніме часто виникає потреба когось заспокоїти чи підбадьорити.

«Дайдзьобу» ідеально підходить для стресових ситуацій, оскільки буквально означає «добре», тобто «у мене все нормально, мені не боляче» чи «все буде добре». Універсальність слова означає, що його можна використовувати для підбадьорювання або запевнення, що ви в безпеці, тому воно ідеально підходить для аніме!

Ureshii

Окрім стресових сцен в аніме чимало щасливих моментів, коли персонажі аж підстрибують від емоцій. Вони часто вимовляють радісне слово чи два одночасно, напевне, це буде «урєші!»

Воно означає «щасливий» або «радий» і виражає надзвичайне щастя або навіть полегшення: ось чому його можна почути після того, як персонаж уникає поганої ситуації — щось на кшталт нашого «фух».

Dattebayo

Іноді слова просто не мають безпосереднього перекладу або навіть реального значення; вони просто… є. «Даттебайо» — це популярний термін в аніме, який часто використовують у легковажній манері, аби показати, що хтось так і казав.

Найближчим перекладом тут може бути «Повірте!» Проте деяких мовознавців такий варіант не влаштовує, адже вони вважають його дурнуватими; чимось на кшталт «Cowabunga!» Барта Сімпсона в найкращих серіях «Сімпсонів».

«Dattebayo» цікаве тим, що це слово розповідає нам дещо про мовця: що він поводиться, наче некультурний підліток — трохи як Барт!

Ahegao

«Ахеаґо» походить від «обличчя ахеаґо» — вислову, який використовують (зазвичай жіночі) персонажі під час сексу. Тепер це інтернет-мем з обличчям із закоченими очима, висолопленим язиком і почервонілими щоками.

Цей термін має і ширше значення — його можна використати, аби показати, що персонаж насолоджується чимось іншим, а не лише сексом. Але, навіть якщо він використовується з невинними намірами, люди однаково можуть пов’язати його з еротикою, яка часто трапляється в таких піджанрах аніме, як манга й хентай.

Tsundere

Знаєте такі слова, які лаконічно передають складні почуття, переживання чи процеси? Адже є чимало складних емоцій, які ми відчуваємо, але не називаємо.

Такі слова є і в аніме. «Цундере» означає процес розвитку персонажа, але саме тоді, коли впродовж сюжету людина перетворюється з холодного ворога на теплого й доброзичливого знайомого.

Це, може, не найкорисніший аніме-термін, але, безумовно, один із найприємніших.

Taigi no tameni

Наостанок пропонуємо ціле словосполучення. «Тайґі но танемі» підсумовує одну з найпоширеніших тем аніме: герої працюють заради більшого блага — вони прагнуть перемоги справедливості.

Ви можете почути, як герой історії з гордістю вимовляє цю фразу, або ж вона може бути лейтмотивом епізоду. Врешті-решт, ви бодай один раз обов’язково натрапите на неї.