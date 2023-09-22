Стосується клієнтів Нової Пошти та Укрпошти: Кабмін ввів обмеження на посилки

Українцям, які часто пересилають щось поштою варто ретельно перечитати оновлені правила. Відтепер Кабмін суттєво розширив список того, що забороняється відправляти як в межах країни, так і поза нею. Нові правила почали діяти з 8 вересня, і про них вже проінформовані всі перевізники, зокрема Укрпошта, Нова пошта та інші логістичні оператори. Вони, до речі, мають ретельніше перевіряти вміст посилок, аби не допустити перевезення заборонених товарів.

Що тепер не можна відправляти?

Список доволі великий та різносторонній. До нього входять товари з абсолютно різних категорій. Зокрема:

Будь-яка вогнепальна зброя, а також холодна зброя, касети, стилети, балончики з рідиною, яка має паралітичну дію тощо. Наркотики. Речовини, які є токсичними чи радіоактивними, наприклад, ртуть різні кислоти тощо. Рослини, які вважаються отруйними чи можуть викликати сильну алергію. Тварини. Гроші: національну чи іноземну валюту готівкою. Продукти харчування термін придатності яких менше ніж 10 днів. Тютюнові вироби та різні засоби для куріння, наприклад, електронні сигарети, вейпи тощо. Біологічні агенти, а саме різноманітні віруси, зразки біоматеріалів, які можуть потенційно бути чимось зараженими тощо.

Щодо того, що не можна пересилати закордон, то це:

Зброя та наркотики. Документи на володіння зброєю, та ряд інших документів, наприклад, трудові книжки, військові квитки тощо. Радіообладнання та випромінювальні пристрої. Різноманітні біологічні агенти.

Якщо в якійсь з посилок буде виявлено заборонену річ, то в кращому випадку її передадуть назад відправнику, а в гіршому передадуть до поліції.

Щодо грошових переказів, то є одне виключення. Гроші можна пересилати, але якщо це національна валюта, то лише на рахунок отримувача. Якщо це іноземна валюта, то у спеціальному листі з описом того, що в ньому є та з оголошеною цінністю.