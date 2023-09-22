У Apple пояснили, чому камера iPhone 15 Pro не має 10-кратного масштабування

Керівники департаментів Apple Джон МакКормак та Максим Верон прокоментували французькому виданню Numerama відсутність 10-кратного зуму в камері флагмана iPhone 15 Pro.

Представники компанії зазначили, що такий зум не потрібен, тому що використовуючи його, не вдасться зробити якісні фотографії. Для цього потрібна стабілізація, а якщо її немає, знімки будуть розмиті і з іншими дефектами.

Незважаючи на використання 10-кратного зуму у флагманах провідних вендорів, наприклад Samsung Galaxy S23 Ultra, часто користувачі цю функцію не застосовують. МакКормак і Верон відзначили, що в камері iPhone 15 Pro досить 5-кратного зуму: користувачі чудово бачать навколишній світ і обстановку широко і без спеціального збільшення, тому часто фотографують без зуму.

“Якщо у вас немає найстійкіших рук у світі чи штативу, ним справді складно користуватися”, – пояснили представники Apple.