Чому відеокарти AMD нікому не потрібні: простими словами

Якщо подивитися на статистику продажів дискретних відеокарт, то відкриється цікава картина. Ми звикли думати, що AMD – це гідний конкурент Nvidia, але продажі дискретної графіки у «червоної» компанії майже в 10 разів нижчі, ніж у Nvidia. Цікаво, чому так? Невже відеокарти AMD гірші, ніж Nvidia?

Давайте розбиратися, чому відеокарти AMD виявилися нікому не потрібні.

Причин, насправді, багато

Перша – це не найкраща репутація відеокарт «червоної» компанії. Зараз це скоріше міф, але раніше, в кінці нульових-початку 10-х, карти від AMD вважалися гарячими і ненадійними порівняно з відеокартами Nvidia. Це було не зовсім так, оскільки споживання потужності у відеокарт Nvidia і AMD відрізнялося не принципово, вони в рівній мірі були схильні до «відвалів», і, швидше за все, міф пов’язаний з випуском двочіпової AMD Radeon R9 295X2.

Але повернемося до репутації. Nvidia лідирує на ринку відеокарт не рік чи два, а практично 20 років – ще з часів GeForce 8. У вас напевно була хоча б одна відеокарта з цього сімейства – 8600GT і 8800GTS виявилися дуже популярними картами, в якомусь сенсі «легендами». «Крайзис», щоправда, поставив усі відеокарти того періоду на місце, але саме з тих моделей почалося домінування Nvidia на ринку.

Не додавало користувачам любові й відсутність AMD у Hi-End сегменті, який вони де-факто покинули ще в 2015 році. З одного боку, це хороший крок, який забезпечив AMD продажі в масовому сегменті, але відсутність іміджевих продуктів з найвищою продуктивністю, знову ж таки, показало технологічне відставання AMD від Nvidia, що явно не сприяло зміцненню іміджу компанії.

З технологіями все теж не так гладко

Nvidia постійно щось винаходить – то SLI, то CUDA, то тензорні ядра, та інші DLSS і Ray-Tracing’и. Не всі ці технології працюють ідеально або потрібні великій кількості користувачів (наприклад, багато хто з вас знає, що таке NVENC?), але вони в «зелених» відеокартах є. AMD, в кращому випадку, копіює і покращує технології конкурента, але часто просто їх ігнорує.

А Nvidia активно використовує їх у маркетингових цілях, ще більше підкреслюючи технологічну перевагу. Чого варті тільки CUDA-ядра і NVENC, які практично знищили виробництво професійних відеокарт AMD. Щодо ігрових рішень, то спробуйте згадати яку-небудь технологію AMD самі, прямо зараз. На думку спадає тільки FSR, але ніяк не Hybrid Crossfire або HBCC.

А потім, хто платить гроші – під того і оптимізують програми та ігри. Nvidia, як домінуюча сила на ринку, може дозволити собі мало не покупку студій, як наслідок – в іграх з’являється DLSS, Ray-Tracing, а з недавнього часу – і генерація кадрів. Свого часу тим же способом Nvidia змогла зробити PhysX найпопулярнішим фізичним движком в іграх (хоч це і не афішується, але PhysX частково використовується практично у всіх нових іграх, а також у багатьох старих).

А що щодо реальних проблем?

Якщо ви подумали про драйвери, то подумали правильно. Драйвери для відеокарт AMD дуже часто виходять сирими і недоробленими, з просіданнями продуктивності в іграх або зовсім помилками, які призводять до вимкнення комп’ютера або некоректної роботи відеокарти. До недавнього часу у Nvidia таких проблем не було, і хоча драйвери для 5000-ї серії виявилися вкрай сирими, люди досі вважають, що драйвери Nvidia працюють стабільніше.

Гірше за драйвери йдуть справи з маркетингом. AMD фактично визнала поразку перед Nvidia, відмовившись змагатися з нею в Hi-End сегменті. Як я вже говорив, топові відеокарти потрібні не для того, щоб компанія на них заробляла, а для маркетингу, простіше кажучи, щоб «похвалитися технологіями». У підсумку в дата-центри ставлять Nvidia, для навчання ШІ ставлять Nvidia, в робочі станції, ви правильно зрозуміли, теж ставлять Nvidia.

Тут, звичайно, питання не тільки позиціонування компанії на ринку, скільки саме відставання AMD за технологіями від Nvidia, але хто знає – якби у Nvidia був конкурент у сфері, наприклад, ШІ, з огляду на цінники на «зелені» карти, це могло б дати AMD новий ринок збуту, відповідно, більше прибутку, далі – інвестиції в відділ розробок і повноцінна конкуренція з Nvidia… Правда, в самій AMD поки так не вважають. Чому?

Найголовніша проблема

Справа в тому, що все перераховане вище коштує чималих грошей, і AMD, яка за мірками світових корпорацій ще годину тому стояла на колінах, зараз діє досить обережно. Вони змогли зламати монополію Intel, але Nvidia не повторює чужих помилок. Якщо AMD спробує скласти конкуренцію Nvidia прямо зараз – вона просто збанкрутує, Хуанг не закинув нові розробки (як зробили Intel), і у нього є величезний запас для демпінгу. Він не дозволить AMD увірватися на прибуткові для нього ринки.

Але AMD поки що і не намагається. Справа в тому, що дискретна графіка – чи не найменш пріоритетна стаття доходів AMD. Заробляють вони, здебільшого, на консолях (PS4 і PS5 побудовані повністю на AMD – і ЦП, і ГП там «червоні»), на продажу процесорів (у тому числі – з просунутою вбудованою графікою), а також на вбудованих рішеннях, до яких відносяться процесори серії H і U (тобто для ноутбуків, моноблоків, неттопів та інших комп’ютерів, де процесор впаяний).

AMD і не намагається конкурувати з Nvidia на її полі, замість цього вона «орає» нове. Уже давно у AMD була ідея зробити APU (процесор з вбудованою графікою), який буде непоганий в обчислювальних завданнях і, разом з тим, не поступатися в графічній продуктивності дискретним відеокартам. Ці спроби були ще на початку 10-х років (можна згадати AMD FirePro A320 APU), але зараз, з виходом Ryzen 9000 і графіки Radeon 890M, AMD ближче до своєї мети, ніж будь-коли. Навіщо їм, в такому випадку, вкладатися в дискретні відеокарти?

Хоча, звичайно, в майбутньому ще ніхто не побував. Чи вийде у AMD чи ні – питання. Чи будуть вони далі розвивати дискретні відеокарти? Швидше за все, так. Чи будуть вони конкурувати з відеокартами Nvidia? Судячи з усього, ні. AMD це не потрібно. Вона і так може запропонувати користувачам непогане співвідношення ціни до продуктивності.