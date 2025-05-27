Motorola G96 5G – середнячок з екраном на 144 Гц

Ще до анонсу середньобюджетного смартфона Motorola G96 всі його характеристики з’явилися у відкритому доступі. Крім того, інсайдери опублікували якісні рендери, що розкривають особливості дизайну новинки, яка готується до випуску.

За даними Android Headlines, смартфон буде оснащений 6,67-дюймовим загнутим з боків pOLED-екраном з частотою оновлення 144 Гц. У круглому вирізі вгорі по центру матриці розміститься 32-мегапіксельна фронтальна камера, а на задній панелі — основний датчик Sony LYT-700C на 50 Мп і макромодуль на 8 Мп.

За продуктивність гаджета відповідатиме процесор Snapdragon 7s Gen 2 у поєднанні з конфігурацією пам’яті 12/256 ГБ, а за автономність — акумулятор ємністю 5500 мАг. Смартфон показали в чотирьох кольорах: Cattleya Orchid (лавандовий), Greener Pastures (темно-зелений), Dresden Blue (синій) і Ashleigh Blue (блідо-блакитний).

За неофіційними даними, новинка надійде в продаж на ринок Китаю в кінці 2025 року за ціною близько $270.