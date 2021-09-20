Синдром екранної шиї: як смартфони шкодять здоров’ю

Багато хто знає, що якщо довгий час проводити перед екранами телефону або планшета, то це може привести до серйозних наслідків для здоров’я. Зазвичай людина дивиться в екран на ходу або відкинувшись на спинку стільця. В цей час голова нахилена вперед, плечі зсутулені, руки притиснуті до боків тулуба, а спина згорблена. Фізіотерапевти називають таку позу «текстовою шиєю» або «техношиєю».





Симптоми «техношиї»

Термін «техношея» запропонував у 2008 році доктор Дін Фішман після огляду 17-річної пацієнтки. Дівчинка прийшла зі скаргами на болі в голові і шиї. Коли Фішман намагався пояснити матері пацієнтки, в чому саме полягає проблема, він озирнувся і вказав на її поставу: дівчинка-підліток сиділа на стільці, згорбившись над своїм телефоном.

Людина з «техношиєю» відчуває безліч різних симптомів: головний біль, болі в шиї, відчуття тиску в шиї або голові, запаморочення, проблеми з рівновагою, дзвін у вухах. Також синдром «техношиї» призводить до м’язових спазмів, міжхребцевої грижі, защемлення нервів, неврологічних порушень та порушення обміну речовин. Згодом ця проблема може навіть зігнути в протилежну сторону анатомічний правильний вигин шиї.

Експерти кажуть, що сутулість знижує об’єм легенів до 30%, нестача кисню в крові призводить до захворювань судин, а тиск, який чиниться на органи при перебуванні тіла в неправильній позі, провокує проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Стандартна людська голова важить 4,5 кг в нейтральній позиції, коли вуха знаходяться вище плечей. На кожні 2,5 см нахилу голови вперед, тиск на хребет подвоюється. Отже, якщо дивитися в смартфон, розташований на колінах, то шия тримає вагу, яка відчувається як 9-13 кг.

Запобігання симптомам «техношиї»

Для запобігання появи синдрому «техношиї» фахівці радять усунути зі свого способу життя ті умови, які можуть призводити до неправильного використання технічних пристроїв. Екрани телефонів і планшетів повинні розташовуватися на рівні очей, а сидіти слід в позі з правильною поставою: плечі розправлені, голова не повинна нахилятися вперед, ступні на підлозі.

Фізіотерапевти також сходяться в тому, що важливо робити перерви під час використання мобільних пристроїв або комп’ютера. Рекомендується вставати приблизно кожні 20 хвилин, щоб розправити плечі і шию, або трохи пройтися для поліпшення кровообігу.