Віруси в листівках і картинках Viber: все, що потрібно знати

Viber — один з найпопулярніших месенджерів в Україні. Щодня мільйони людей надсилають одне одному повідомлення, фото, відео і, звичайно, барвисті листівки з привітаннями. Але за милими картинками іноді ховаються небезпечні схеми шахраїв.

У цій статті ми розберемося, чому звичайне зображення не може бути вірусом, як зловмисники обходять захист і що робити, щоб не стати їхньою жертвою.

Чи може картинка заразити ваш телефон?

Спочатку головне: сама по собі фотографія, гіфка або листівка не містять вірусів. Це важливо зрозуміти. Зображення — це просто набір пікселів, який ваш телефон відображає на екрані. Воно не здатне запустити шкідливий код, як це робить програма.

Однак шахраї навчилися маскувати загрози під виглядом нешкідливих файлів. Вони використовують два основні методи:

Підміну формату файлу — наприклад, надсилають вірус у вигляді APK (інсталяційний файл для Android), але називають його «фото.jpg». Фішингові посилання — пропонують перейти за адресою, щоб «подивитися фото», а насправді ведуть на сайт для крадіжки даних.

Саме ці схеми, а не самі картинки, стають причиною зараження пристроїв. Розглянемо реальні випадки, щоб зрозуміти, як це працює.

Viber і APK-файли

Шахраї розсилають повідомлення з вкладенням «фото.apk» або «відео.apk». Коли людина намагається відкрити файл, замість картинки починається установка вірусу. Після цього зловмисники отримують доступ до акаунтів жертви, включаючи банківські додатки.

Раніше віруси маскували під файли з назвами на кшталт «photo.exe». З розвитком месенджерів загрози перекочували в чати, де люди менше очікують підступу.

Особливо небезпечні повідомлення від зламаних акаунтів друзів. Отримавши файл з підписом «Привіт, це ти на фото?» або навіть «Співчуваю, ти добре його знав…», користувач з більшою ймовірністю довіриться відправнику. Але якщо вкладення має дивне розширення — це привід насторожитися.

Попередження експертів

За даними дослідження 65% українців бояться, що через листівки в месенджерах їхні пристрої можуть бути заражені. Ці побоювання не безпідставні, але важливо розуміти нюанси.

Експерти підкреслюють: основна загроза походить не від самих картинок, а від фішингових посилань і підроблених файлів. Наприклад, шахраї прикидаються родичами і пишуть: «Я відправив тобі відео через цей сайт — перейди за посиланням». Натиснувши на нього, користувач потрапляє на фальшиву сторінку, де його просять ввести номер телефону або пароль від облікового запису.

Як відрізнити безпечну листівку від вірусу?

Щоб не стати жертвою шахраїв, дотримуйтесь простих правил:

Перевіряйте розширення файлу. Справжні зображення мають формати .jpg, .png, .gif. Якщо ви бачите .apk, .exe, .scr — це не картинка. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Навіть якщо повідомлення надійшло від знайомого, уточніть у нього, що це за посилання. Оновлюйте додатки. Розробники регулярно закривають вразливі місця, через які проникають віруси. Використовуйте антивіруси. Вони допоможуть виявити загрозу до того, як ви відкриєте файл.

Якщо Viber показує попередження про непідтримуваний формат — не ігноруйте його. Краще зайвий раз запитайте відправника, що він вам надіслав.

Підсумки

Месенджери — зручний інструмент для спілкування, але й шахраї не дрімають. Пам’ятайте:

Справжні фото та листівки не шкодять вашому пристрою.

Небезпека криється в посиланнях і файлах із підміною формату.

Повідомлення від незнайомців і дивні прохання («надішли код з SMS») — привід насторожитися.

Довіряйте, але перевіряйте. Навіть якщо друг надіслав вам «фото», яке виглядає як файл з незрозумілим розширенням — уточніть, що це. А головне — не поспішайте відкривати те, в чому сумніваєтеся.